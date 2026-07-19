Cách tính thuế cho người làm sáng tạo nội dung số

Ông Vy Hữu Đạt hoạt động trên YouTube một thời gian, có thu nhập từ nước ngoài chuyển về nhưng chưa kê khai thuế. Ông hỏi, vậy, trường hợp doanh thu các năm trước dưới ngưỡng chịu thuế thì có phải kê khai thuế không?

Đồng thời, cá nhân cần làm thủ tục gì để kê khai bổ sung và cách xác định số thuế phải nộp đối với các khoản thu nhập này như thế nào?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ có ý kiến như sau:

Nghĩa vụ kê khai thuế với thu nhập từ sáng tạo nội dung số

Căn cứ nội dung hỏi của người nộp thuế, cơ quan thuế ý kiến về việc kê khai thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh từ năm 2025 trở về trước như sau:

Tại khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

"Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế".

Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai thuế. Theo đó, hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế, từng phương pháp khai thuế và từng đối tượng người nộp thuế về quản lý thuế. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế, tính thuế theo nguyên tắc tính thuế như đã nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế theo phương pháp kê khai hoặc theo từng lần phát sinh, Điều 11, Điều 12 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thành phần hồ sơ kê khai, Điều 8 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục kê khai, nộp thuế của hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán và các tài liệu kèm theo theo từng trường hợp.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế đã phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng chưa thực hiện kê khai thuế thì việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế được xem xét theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ.

Trường hợp thuộc diện phải thực hiện khai thuế thì cá nhân lập hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 11 hoặc Điều 12 Thông tư số 40/2021/TT-BTC hoặc Điều 8 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP (tùy theo phương pháp khai thuế).

Đối với nội dung này, đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế, cung cấp bổ sung các thông tin cần thiết để cơ quan thuế có cơ sở hướng dẫn chi tiết theo từng trường hợp cụ thể.

Cách xác định số thuế phải nộp

Đối với doanh thu phát sinh đến hết ngày 31/12/2025

Căn cứ khoản 2 Điều 4, Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, trường hợp doanh thu trong năm trên 100 triệu đồng thì cá nhân thuộc diện phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh theo quy định.

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC, trường hợp hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube được xác định là hoạt động cung cấp dịch vụ, số thuế phải nộp được xác định như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế x 5%.

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế x 2%.

Đối với doanh thu phát sinh từ ngày 01/01/2026

Kể từ ngày 01/01/2026, việc xác định số thuế phải nộp được thực hiện theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ. Theo đó, để tính được số thuế phải nộp cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định doanh thu năm để xác định cá nhân có thuộc diện phải nộp thuế hay không.

Bước 2: Xác định phương pháp tính thuế áp dụng theo quy định hiện hành;

Bước 3: Căn cứ tính thuế và cách xác định số thuế phải nộp được thực hiện theo phương pháp tương ứng quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó, không phải mọi trường hợp từ năm 2026 đều áp dụng một công thức tính thuế như giai đoạn trước năm 2026.

Đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế, cung cấp bổ sung thông tin để được hướng dẫn cụ thể theo từng trường hợp.