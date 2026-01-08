Tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương của cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của cơ quan chuyên môn đó được cấp có thẩm quyền giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và tỷ lệ công chức theo ngạch được bố trí theo vị trí việc làm, cơ quan của ông Hữu Hưng (Đồng Tháp) có vướng mắc trong việc áp dụng quy định về cơ cấu ngạch công chức.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, trong đó quy định tỷ lệ công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương không quá 50% tổng biên chế được giao.

Ông Hưng hỏi, theo quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và tỷ lệ công chức theo ngạch được bố trí theo vị trí việc làm của Sở, cụm từ "không quá 50% tổng biên chế được giao" được hiểu như thế nào, là tổng số biên chế công chức do UBND tỉnh giao cho Sở hay số biên chế công chức do Giám đốc Sở phân bổ cho từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, hay số công chức được bố trí thực hiện từng vị trí việc làm?

Đối với vị trí việc làm Tổ chức cán bộ, quyết định của UBND tỉnh quy định các ngạch công chức gồm: chuyên viên chính về tổ chức cán bộ; chuyên viên về tổ chức cán bộ; Giám đốc Sở bố trí 2 công chức thực hiện vị trí việc làm này.

Ông Hưng hỏi, việc quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm quy định đối với một vị trí việc làm gồm nhiều ngạch công chức (chuyên viên chính về tổ chức cán bộ và chuyên viên về tổ chức cán bộ) được hiểu là các ngạch công chức phù hợp có thể bố trí đối với vị trí việc làm đó, hay được hiểu là yêu cầu phải bố trí đầy đủ các ngạch công chức đã được quy định trong Danh mục vị trí việc làm?

Trường hợp cả 2 công chức được bố trí thực hiện vị trí việc làm nêu trên đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch chuyên viên chính về tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật và việc bổ nhiệm vẫn bảo đảm tỷ lệ công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương của toàn Sở không vượt quá 50% tổng biên chế được giao, thì Giám đốc Sở có được quyết định bổ nhiệm cả 2 công chức vào ngạch chuyên viên chính về tổ chức cán bộ hay không hay phải bố trí công chức theo đúng các ngạch đã được quy định trong Danh mục vị trí việc làm?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương của cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của cơ quan chuyên môn đó được cấp có thẩm quyền giao.

Việc bố trí ngạch công chức theo vị trí việc làm được căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định của cấp có thẩm quyền, bản mô tả công việc (kết quả đầu ra) và khung năng lực của từng vị trí việc làm; thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan sử dụng công chức, của UBND cấp tỉnh (không yêu cầu phải bố trí đầy đủ các ngạch công chức đã được quy định trong Danh mục vị trí việc làm).

Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định: "Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm".

Như vậy, việc xếp ngạch công chức đối với vị trí việc làm "Tổ chức cán bộ" tại cấp Sở phải căn cứ vào bản mô tả công việc (kết quả đầu ra) và khung năng lực của từng vị trí việc làm, bảo đảm không vượt quá tỷ lệ được bố trí theo quy định.