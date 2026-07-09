Chi phí kiểm toán độc lập của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và cộng với thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ và Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 1/6/2026 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026), chi phí kiểm toán độc lập được xác định trên cơ sở "giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập".

Đối với dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có dự án thành phần, không có tiểu dự án, chỉ có một công trình và không có hạng mục công trình độc lập.

Bà Trần Mỹ Hạnh hỏi, khi xác định "giá trị cần thuê kiểm toán của dự án", có bao gồm chi phí thuê đơn vị kiểm toán độc lập hay không?

Theo bà Hạnh, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP xác định chi phí kiểm toán độc lập thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, bà chưa tìm thấy hướng dẫn chính thức về nội dung này nên đề nghị Bộ Tài chính làm rõ để có căn cứ xác định đúng tỷ lệ định mức chi phí kiểm toán độc lập.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công (điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án):

"Điều 45. Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh) của dự án, giá trị quyết toán dự án hoàn thành.

1. Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

b) Chi phí kiểm toán độc lập:

Giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập (tỷ đồng) ≤ 5 10 50 100 500 1.000 ≥ 10.000 Tỷ lệ định mức chi phí kiểm toán độc lập (%) 0,96 0,645 0,45 0,345 0,195 0,129 0,069

Chi phí (dự toán gói thầu, giá gói thầu) kiểm toán độc lập của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập nhân (x) với tỷ lệ định mức được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và cộng với thuế giá trị gia tăng. Chi phí kiểm toán độc lập tối thiểu là một triệu đồng và cộng với thuế giá trị gia tăng".

Như vậy, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập làm cơ sở áp dụng tỷ lệ định mức chi phí kiểm toán độc lập để xác định chi phí thuê kiểm toán độc lập và tổ chức đấu thầu thuê đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để bà nghiên cứu, tham khảo.

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