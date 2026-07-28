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    Cách xác định hạn mức giao đất ở khi chuyển mục đích sử dụng đất

    28/07/2026 14:08

    Ông Võ Quang Hiếu (TPHCM) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với 300 m2 đất ở, 2.000 m2 đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc công nhận quyền sử dụng đất.

    Năm 2025, ông Hiếu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thêm 400 m2. Hạn mức giao đất ở tại địa phương đối với hộ gia đình khi tính tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng là 200 m2/cá nhân.

    Ông Hiếu hỏi, hạn mức giao đất ở khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ tính trên phần diện tích xin chuyển mới (400 m2) hay tính gộp cả phần 300 m2 đất ở đã được công nhận trước đó?

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

    Việc ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có 300 m2 đất ở + 2.000 m2 đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc công nhận quyền sử dụng đất.

    Do đó, việc ông xin chuyển mục đích sử dụng đất phần còn lại thì hạn mức giao đất ở khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ tính trên phần diện tích xin chuyển mới, phần 300 m2 đất ở đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để ông được biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


    Theo baochinhphu.vn
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