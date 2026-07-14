CAHN chiêu mộ cựu tiền đạo Everton, tuyển Việt Nam thắp sáng hy vọng World Cup Việc CLB Công an Hà Nội sở hữu chữ ký của David Henen cùng những tín hiệu lạc quan từ đội tuyển quốc gia đang tạo nên một diện mạo mới đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam.

Thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) hoàn tất việc chiêu mộ David Henen, một cái tên từng thuộc biên chế Everton. Động thái này không chỉ khẳng định tham vọng của đội bóng ngành Công an mà còn mở đầu cho một giai đoạn đầy biến động của bóng đá nội, từ những cuộc thanh lọc lực lượng tại Đồng Nai đến lộ trình tiến tới World Cup của đội tuyển quốc gia.

CAHN và tham vọng từ chữ ký David Henen

Việc David Henen cập bến CAHN được xem là lời khẳng định về mục tiêu đòi lại vị thế dẫn đầu. Tiền đạo 30 tuổi, người từng được định giá lên tới 800.000 euro (khoảng 24 tỉ đồng), mang theo kinh nghiệm từ môi trường bóng đá đỉnh cao tại Anh và Bỉ. Dù giá trị hiện tại trên Transfermarkt nằm ở mức 250.000 euro, nhưng bộ kỹ năng của một cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng vẫn là tài sản quý giá đối với hàng công của CAHN trong mùa giải mới.

CAHN chiêu mộ David Henen. Ảnh: Fanpage CLB CAHN.

Cuộc cải tổ triệt để tại Đồng Nai

Trong khi CAHN tập trung vào các ngôi sao đơn lẻ, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại chọn cách tái cấu trúc toàn diện. Đội bóng này vừa kích nổ hai bản hợp đồng chất lượng từ Serbia là tiền vệ Milos Vulic và hậu vệ Filip Jovic. Đây là những nhân tố được kỳ vọng sẽ xây dựng trục xương sống mới cho lối chơi của đội bóng miền Đông Nam Bộ, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại V-League.

Để dọn chỗ cho các ngoại binh và tái thiết đội hình, Đồng Nai đã thực hiện một quyết định táo bạo khi thanh lý hợp đồng với 10 cầu thủ cùng lúc. Danh sách chia tay bao gồm tiền đạo Alex Sandro cùng nhiều nội binh như Hồ Thanh Minh, Nguyễn Vũ Hoàng Dương và Trần Quang Thịnh. Sự quyết liệt này cho thấy quyết tâm thay đổi diện mạo của ban lãnh đạo đội bóng.

Sức trẻ SLNA và sự công nhận dành cho HLV Kim Sang-sik

Tại các giải đấu trẻ, Sông Lam Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo hàng đầu. Chiến thắng áp đảo 4-0 trước U13 Thể Công Viettel trong trận chung kết giải Thiếu niên toàn quốc 2026 không chỉ mang về chức vô địch mà còn là minh chứng cho sự kế thừa bền vững của bóng đá xứ Nghệ. Chiếc cúp này là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thuyết phục của các cầu thủ nhí.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, triều đại của HLV Kim Sang-sik đang nhận được những phản hồi tích cực từ khu vực. Chiến thắng trước Gangwon FC không đơn thuần là một trận giao hữu, mà là cách tuyển Việt Nam vận hành chiến thuật và thử nghiệm nhân sự hiệu quả.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng trước Gangwon. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn và người hâm mộ tại Thái Lan, Malaysia đều bày tỏ sự ấn tượng trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tuyển Việt Nam. Việc lựa chọn đối thủ có độ khó tăng dần giúp các cầu thủ thích nghi tốt với triết lý mới, đồng thời duy trì được mạch kết quả tích cực.

Tầm nhìn World Cup và thay đổi thượng tầng tại Becamex TP.HCM

Thông tin FIFA cân nhắc mở rộng số đội tham dự World Cup lên 64 đã mở ra hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn giữ thái độ thận trọng. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh rằng, dù cơ hội mở rộng là tín hiệu vui, nhưng "nội lực" mới là yếu tố then chốt quyết định tấm vé lịch sử. Sự chuẩn bị bài bản và phát triển bền vững từ bên trong luôn được ưu tiên hàng đầu.

Trong một diễn biến khác, CLB Becamex TP.HCM vừa thông báo chia tay Tổng giám đốc Đặng Trần Chỉnh. Sự rời đi của một nhân vật kỳ cựu vì lý do cá nhân và sức khỏe đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình tái cơ cấu của đội bóng. Ban lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất thừa nhận những áp lực và trách nhiệm mà ông Chỉnh đã gánh vác trong nhiều năm qua, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục duy trì định hướng phát triển trong giai đoạn tới.