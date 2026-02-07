CAHN gia hạn 5 năm với Nguyễn Filip; HLV Kim Sang Sik rèn 'vũ khí' tại Hàn Quốc CLB Công an Hà Nội chính thức trói chân thủ thành Nguyễn Filip đến năm 2029, trong khi HLV Kim Sang Sik bắt đầu giai đoạn rèn chiến thuật then chốt cho ĐT Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua 24 giờ đầy sôi động với những quyết định mang tính bước ngoặt từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Tâm điểm là bản hợp đồng dài hạn của Nguyễn Filip và lộ trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

CAHN và tham vọng thống trị với 'tấm khiên' Nguyễn Filip

CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa tạo ra một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi công bố gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029. Đây không chỉ là một bản hợp đồng thông thường, mà là lời khẳng định cho chiến lược xây dựng đội hình dựa trên những cột trụ vững chắc nhất.

Nguyễn Filip được CAHN gia hạn hợp đồng. Ảnh: Thanh Niên.

Việc giữ chân thành công thủ thành Việt kiều giúp đội bóng ngành công an ổn định vị trí then chốt trong khung gỗ trong ít nhất 5 mùa giải tới. Nguyễn Filip không chỉ mang lại sự an tâm về chuyên môn với khả năng làm chủ không gian và phản xạ xuất thần, mà còn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trong hành trình chinh phục các danh hiệu quốc nội và đấu trường khu vực.

Ở chiều ngược lại, CAHN cũng chính thức nói lời chia tay với tiền vệ Rosa Nascimento Vitor Hugo (Vitao). Sau hai mùa giải gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp và các danh hiệu, tiền vệ người Brazil đã viết tâm thư cảm ơn câu lạc bộ, khép lại một chu kỳ thành công để mở ra những thay đổi mới trong cấu trúc ngoại binh của đội bóng.

HLV Kim Sang Sik và cuộc 'tổng duyệt' tại Hàn Quốc

Trong khi các câu lạc bộ ổn định nhân sự, ĐT Việt Nam đã chính thức lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng từ ngày 2/7 đến 14/7. Đây được xem là giai đoạn "vàng" để HLV Kim Sang Sik định hình lối chơi và lắp ghép các mảnh ghép chiến thuật.

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sau hơn một tuần rèn quân tại quê nhà để củng cố nền tảng thể lực, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định chuyến đi này sẽ tập trung hoàn toàn vào việc tinh chỉnh các phương án tác chiến. Mục tiêu tối thượng của toàn đội là bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, kế hoạch của ông Kim gặp đôi chút trở ngại khi tiền đạo trẻ Khoa Ngô không thể góp mặt do chấn thương. Dù bày tỏ sự tiếc nuối lớn đối với trường hợp của chân sút Việt kiều, HLV Kim Sang Sik vẫn tự tin vào lực lượng kế thừa với những gương mặt triển vọng như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Ngọc Mỹ hay thủ môn Trần Trung Kiên.

Những nốt trầm và niềm hy vọng mới

Bên cạnh những thông tin tích cực, bóng đá nội cũng ghi nhận những câu chuyện đầy cảm xúc. Tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường vừa phải trải qua nỗi buồn xuống hạng cùng Becamex TP.HCM sau mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, cánh cửa Đội tuyển quốc gia bất ngờ mở ra như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cá nhân của anh, khi HLV Kim Sang Sik quyết định điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho ASEAN Cup.

Ở cấp độ trẻ, một thông tin không vui đến từ vòng loại U17 Quốc gia 2026. Thủ môn số một của U17 PVF, Lý Xuân Hòa, đã gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm mạnh trong trận đấu với U17 Sông Lam Nghệ An. Kết quả chụp CT tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội xác định anh bị vỡ xương hàm phải. Đây là tổn thất lớn cho đội bóng trẻ PVF nhưng may mắn chấn thương không ảnh hưởng đến sọ não, và thủ thành sinh năm 2009 hiện đang được theo dõi tích cực.