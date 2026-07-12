CAHN kiện toàn bộ máy nhân sự và sức nóng cuộc đua gác đền tại tuyển Việt Nam CLB Công an Hà Nội liên tiếp bổ sung nhân sự chất lượng từ sân cỏ đến băng ghế chỉ đạo, trong khi tuyển Việt Nam sẵn sàng cho bài kiểm tra quan trọng trước Gangwon FC.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động đầy toan tính từ các đội bóng lớn. Tâm điểm thuộc về CLB Công an Hà Nội (CAHN) với chiến lược nâng cấp toàn diện đội hình và ban huấn luyện. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn đang trở nên gắt gao hơn bao giờ hết trước thềm trận giao hữu quốc tế quan trọng.

CAHN và tham vọng từ khung gỗ đến băng ghế chỉ đạo

Đội bóng ngành Công an vừa chính thức hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ thành Y Êli Niê. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia cố chiều sâu đội hình cho các mục tiêu tại đấu trường quốc nội và khu vực. Y Êli Niê, người từng được HLV Park Hang-seo tin tưởng ở lứa U23 Việt Nam, mang theo kinh nghiệm từ CLB Đông Á Thanh Hóa để gia nhập dải ngân hà tại Thủ đô.

Y Êli Niê chính thức gia nhập CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Không chỉ dừng lại ở nhân sự thi đấu, CAHN còn kiện toàn bộ máy chuyên môn khi bổ sung ông Paulo Mourinho vào vai trò trợ lý số một cho HLV Alexandre “Mano” Polking. Vị chuyên gia người Bồ Đào Nha sinh năm 1987 này không phải cái tên xa lạ với chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil. Cả hai từng có thời gian dài cộng tác ăn ý tại Bangkok United (Thái Lan) từ năm 2018.

Sự xuất hiện của Paulo Mourinho, người có kinh nghiệm huấn luyện từ năm 21 tuổi, được kỳ vọng sẽ giúp HLV Polking xây dựng triết lý bóng đá tấn công mạch lạc hơn cho CAHN, thay thế vị trí mà ông Mavi Lopez để lại. Sự kết hợp này hứa hẹn tạo nên một diện mạo mới cho nhà cựu vương V.League trong mùa giải tới.

Cuộc chiến trong khung gỗ tuyển Việt Nam và phép thử Gangwon FC

Tại đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, vị trí "người gác đền" đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm qua. Sự góp mặt của Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang và Nguyễn Trung Kiên buộc Ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng cho suất bắt chính.

Thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng chiếm suất bắt chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chia sẻ về người đồng nghiệp mới Patrik Lê Giang, thủ môn Đặng Văn Lâm đánh giá cao khả năng hòa nhập của thủ thành Việt kiều: “Patrik đang nỗ lực và hòa nhập tốt. Việc bạn ấy giao tiếp được bằng tiếng Việt giúp mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn”. Cả hai sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực trong trận giao hữu với Gangwon FC (K.League 1) vào ngày 13/7. Đây được coi là bài kiểm tra tổng duyệt để HLV Kim Sang-sik đánh giá lực lượng trước khi bước vào các giải đấu chính thức.

Nốt trầm của Bùi Tiến Dũng và tín hiệu vui từ U23 Việt Nam

Trái ngược với sự sôi động của thị trường, trung vệ Bùi Tiến Dũng lại đón nhận tin không vui về sức khỏe. Thủ quân của CLB Viettel sẽ phải sang Hàn Quốc vào ngày 27/7 tới để phẫu thuật dứt điểm chấn thương sụn gối. Dự kiến, anh cần khoảng 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Sự vắng mặt này là tổn thất lớn cho cả CLB lẫn đội tuyển, nhưng là quyết định cần thiết để anh lấy lại phong độ đỉnh cao.

Ở một diễn biến khác, bóng đá trẻ Việt Nam nhận tin vui trước lễ bốc thăm ASIAD 2026. Nhờ thành tích giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam nắm giữ lợi thế lớn khi nhiều khả năng được xếp vào nhóm hạt giống ưu tiên. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tại Nhật Bản, mở ra cơ hội tiến sâu cho các chiến binh sao vàng tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục.