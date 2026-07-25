Thông tin đối ngoại Cải cách hành chính tạo nhịp mới cho đối ngoại Lâm Đồng Từ vị trí cuối bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2025, sau 6 tháng đầu năm 2026, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng đã vươn lên nhóm đơn vị được xếp loại tốt. Kết quả này cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ đạt 90,08%

Từ cuối bảng vươn lên nhóm dẫn đầu

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ đạt 90,08%, xếp loại tốt, đứng thứ 7 trong nhóm sở, ban, ngành của tỉnh. Đây là bước chuyển mạnh so với năm 2025, khi đơn vị xếp cuối bảng với mức 60,43%.

Kết quả này đến từ việc đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao kỷ luật công vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong tổng số 65,5 điểm áp dụng đối với đơn vị, sở đạt 59 điểm. Bốn nhóm tiêu chí đạt điểm tối đa gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công.



6 tháng đầu năm, Sở Ngoại vụ hoàn thành 22/40 nhiệm vụ cải cách hành chính; các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo kế hoạch.

Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng kế hoạch hay văn bản ban hành mà ở hiệu quả vận hành. Từ ngày 15/3/2026, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Toàn bộ hồ sơ được giải quyết trước hoặc đúng hạn, không phát sinh trường hợp trễ hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%; toàn bộ kết quả được trả điện tử, đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với lĩnh vực đối ngoại, mỗi hồ sơ đều gắn với các hoạt động hợp tác quốc tế, tiếp nhận đoàn nước ngoài, báo chí nước ngoài hoặc xúc tiến đầu tư. Vì vậy, quy trình xử lý nhanh, minh bạch góp phần giữ nhịp cho các hoạt động đối ngoại và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đối tác.

Đại diện một doanh nghiệp thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến quốc tế tại Lâm Đồng cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ và được hướng dẫn ngay từ đầu giúp doanh nghiệp chủ động làm việc với đối tác nước ngoài, giảm thời gian đi lại và bổ sung hồ sơ.

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Theo ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, kết quả đạt được là bước đầu của quá trình siết chặt kỷ luật hành chính, chuẩn hóa quy trình và nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận.

“ Mục tiêu của sở không chỉ là cải thiện điểm số mà hướng tới xử lý công việc rõ đầu mối, đúng thời hạn, tạo thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ cùng các sở, ngành Lâm Đồng trong lần đón tiếp Đại sứ quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

Cùng với giải quyết hồ sơ, sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 5 bộ thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử; đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện phân cấp thủ tục trong lĩnh vực báo chí nước ngoài.

Đưa hoạt động đối ngoại lên môi trường số

Cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ đang gắn chặt với chuyển đổi số. Môi trường số không còn là công cụ hỗ trợ mà từng bước trở thành nền tảng điều hành, xử lý công việc.

Hiện 100% tài liệu, thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước được xử lý trên môi trường số; hệ thống quản lý văn bản được vận hành thông suốt.

Trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh được nâng cấp theo hướng thân thiện, phục vụ công khai thông tin, quảng bá hình ảnh địa phương và tuyên truyền đối ngoại. Fanpage "Lâm Đồng hội nhập quốc tế" tiếp tục là kênh cập nhật thông tin về hội nhập và hợp tác quốc tế.

T rang thông tin điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh được nâng cấp theo hướng dễ tiếp cận

Bên cạnh đó, nhóm Zalo "Đối ngoại Lâm Đồng" kết nối các phòng chuyên môn với cán bộ phụ trách đối ngoại tại 124 xã, phường, đặc khu, góp phần rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ở cơ sở.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Sở Ngoại vụ vẫn xác định tiếp tục cải thiện các tiêu chí về chỉ đạo, điều hành, chế độ công vụ và phát triển chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

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Từ những chuyển động trong nửa đầu năm 2026 cho thấy, cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ không chỉ thể hiện qua các chỉ số đánh giá mà đang đi vào từng quy trình xử lý công việc. Khi thủ tục được rút ngắn, trách nhiệm được xác định rõ và môi trường số trở thành nền tảng vận hành, công tác đối ngoại của tỉnh cũng có thêm động lực để nâng cao hiệu quả.