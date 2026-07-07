Thể thao 360 Cái kết buồn của Ronaldo Trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã kết thúc với cái kết buồn của Ronaldo và các đồng đội, khi Bồ Đào Nha bị quật ngã ở phút 90+1 của trận đấu.

Lần gần nhất, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp nhau là ở trận chung kết UEFA Nations League 2025, khi Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính kéo dài 120 phút và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Một kịch bản bùng nổ tương tự chắc chắn sẽ làm mãn nhãn người hâm mộ trong màn tái ngộ tại vòng 1/8 World Cup 2026. Thời điểm này, nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đang cho thấy dấu hiệu tìm lại phong độ cao nhất của mình ngay khi bước vào vòng đấu knock-out. Dù không còn quá bùng nổ hay mang tính hủy diệt như khi lên ngôi vô địch EURO 2024, nhưng Tây Ban Nha đang vận hành rất trơn tru với nền tảng là sự gắn kết giữa các cầu thủ. Và tại vòng 1/16, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente có trận thắng cách biệt trước đội tuyển Áo, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Tây Ban Nha qua từng trận đấu. Đây chính là lời cảnh báo đanh thép đối với người láng giềng Bồ Đào Nha - đội bóng vừa chật vật giữ lại hy vọng đi tiếp khi ngược dòng đánh bại Croatia.

Trong tất cả những trận đấu tại World Cup 2026, thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn chưa có màn thể hiện tương xứng với vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ở tuổi 40, có thể là lần cuối cùng Cristiano Ronaldo tham gia một kỳ World Cup, CR7 chắc chắn đang rất khao khát chiếc cúp vàng thế giới để hoàn tất bộ sưu tập đồ sộ của mình. Tuy nhiên tại vòng 1/8, phải đối đầu với Tây Ban Nha là một một thử thách cực đại đối với Ronaldo và các đồng đội của anh. Điểm tựa lớn nhất là cái duyên ghi bàn của Ronaldo trước đội bóng láng giềng. Đáng nhớ nhất là ở vòng bảng World Cup 2018, chân sút sinh năm 1985 đã ghi hat-trick siêu đẳng, trong trận đấu mà 2 đội hòa nhau 3-3. Tại chung kết UEFA Nations League 2025, Ronaldo cũng ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi cùng Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha trên chấm luân lưu. Tuy nhiên trong lần tái ngộ này, khi Ronaldo không thể ghi bàn, Bồ Đào Nha đã thất bại trước Tây Ban Nha bởi bàn thắng duy nhất của Merino ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu.

Bước vào trận đấu, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều thi đấu vô cùng thận trọng. Trận đấu đã chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn hai đội, khi Diogo Costa thì cản phá liên tiếp những cú dứt điểm hiểm hóc từ Lamine Yamal và Alex Baena và bên đối diện, Unai Simon cũng xuất sắc không kém, làm Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes nản lòng. Tình huống đáng tiếc nhất thuộc về Bồ Đào Nha khi hậu vệ Nuno Mendes tung cú sút xa dội xà ngang khung thành đối phương ở phút 41. Sang hiệp hai, hai đội đẩy cao đội hình và liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, những nỗ lực dứt điểm của hàng công 2 đội đều không thể khuất phục sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa và Unai Simon. Những tưởng 2 đội phải bước vào hiệp phụ, khi thế bế tắc của trận đấu kéo dài đến hết giờ thi đấu chính thức, thì Merino ghi bàn thắng ở phút 90+1, giúp cho Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026. Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha cũng là nỗi buồn của Bồ Đào Nha, đặc biệt là Cristiano Ronaldo, vì đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp rực rỡ của anh.