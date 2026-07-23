Cải tạo rạch Văn Thánh TP.HCM: Dự án 8.500 tỷ đồng thay đổi diện mạo hạ tầng TP.HCM dự kiến chi hơn 8.555 tỷ đồng để cải tạo rạch Văn Thánh, bồi thường cho hơn 1.000 hộ dân nhằm giải quyết ô nhiễm và phát triển hạ tầng giao thông.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh tại TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thực tế. Đây là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông và không gian xanh cho khu vực Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Quy mô kỹ thuật và phương án cải tạo rạch Văn Thánh

Rạch Văn Thánh có tổng chiều dài cải tạo khoảng 2,24 km, bao gồm tuyến chính và một nhánh phụ dài 275 m. Theo phương án kỹ thuật, lòng rạch sẽ được nạo vét sâu 3 m và mở rộng bề ngang từ 25 m đến 80 m tùy đoạn. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng hệ thống kè bê tông kiên cố dọc hai bên bờ, hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt để ngăn chặn nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống dòng nước.

Đáng chú ý, dự án nằm ngay dưới hành lang tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Việc chỉnh trang rạch Văn Thánh không chỉ giúp cải thiện môi trường mà còn tạo ra cảnh quan đồng bộ với các công trình hạ tầng hiện đại xung quanh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2027.

Cơ cấu nguồn vốn và thách thức giải phóng mặt bằng

Trong tổng vốn đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, phần lớn ngân sách được dành cho công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Cụ thể, hơn 6.812 tỷ đồng sẽ được chi trả cho 1.065 hộ dân thuộc diện giải tỏa để lấy mặt bằng thi công. Khoảng 1.743 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng cho công tác nạo vét, xây lắp kè và hạ tầng kỹ thuật.

Hiện nay, hai bên rạch Văn Thánh là những dãy nhà tạm bợ, nhiều căn hộ cơi nới lấn chiếm diện tích mặt nước khiến dòng chảy bị thu hẹp và ô nhiễm nặng nề khi thủy triều rút. Việc di dời hơn 1.000 hộ dân, chủ yếu là lao động thu nhập thấp, đòi hỏi các chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư sát thực tế để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Phát triển mạng lưới giao thông và không gian xanh công cộng

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh không chỉ dừng lại ở việc xử lý môi trường mà còn tích hợp mở rộng mạng lưới giao thông khu vực. Một tuyến đường ven rạch mới sẽ được hình thành với lộ giới từ 6 m đến 20 m. Cùng với đó, cầu Phú An mới rộng 17 m sẽ được xây dựng thay thế cầu cũ để tăng cường khả năng kết nối.

Bên cạnh đó, đoạn đường Ngô Tất Tố (từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ) cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp, mở rộng lên 25 m. Về không gian cảnh quan, khoảng 4,2 ha đất dọc tuyến rạch sẽ được dành để xây dựng công viên và mảng xanh. Không gian này sẽ kết nối trực tiếp với công viên Văn Thánh hiện hữu, tạo ra một hệ thống công viên liên hoàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân TP.HCM.

Hướng tuyến rạch. Đồ họa: Khánh Hoàng

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029. Sau khi về đích, rạch Văn Thánh sẽ khơi thông dòng chảy ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và sông Sài Gòn, hình thành một trục giao thông thủy và không gian công cộng hiện đại, góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản và chất lượng sống của khu vực trung tâm thành phố.