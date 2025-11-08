Nông nghiệp - Nông thôn Cải thảo xã vùng sâu “xuất cảnh” qua Hàn Quốc Từ vùng đất Quảng Sơn - một xã vùng sâu của Lâm Đồng, HTX Nông nghiệp - Dược liệu - Dịch vụ - Thương mại Thịnh Phát đã đưa cải thảo VietGAP “xuất cảnh” sang Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Toản đưa kỹ thuật trồng cải thảo VietGAP đến với thành viên và liên kết xuất khẩu sang Hàn Quốc

Quảng Sơn được đánh giá là khu vực có khí hậu và đất đai phù hợp để phát triển rau màu. Tuy nhiên, việc lựa chọn đúng loại cây trồng, tìm được đầu ra ổn định luôn là bài toán khó cho nông dân nơi đây. Khi thành lập HTX Thịnh Phát, bà Nguyễn Thị Toản - Giám đốc HTX đã cùng các thành viên đi một nước cờ táo bạo. Đó là, chuyển sang trồng cải thảo, một loại rau có nhu cầu cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật và sự chăm sóc kỹ lưỡng. Được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông (cũ) hỗ trợ kết nối với Công ty CJ Foods Việt Nam (Long An), cơ hội xuất khẩu cải thảo sang Hàn Quốc bất ngờ mở ra.

Tháng 6/2022, mô hình trồng cải thảo VietGAP quy mô 18 ha bắt đầu được triển khai. Mặc dù cây phát triển tốt, nhưng vụ đầu tiên lại thất bại nặng do thu hoạch không đúng thời điểm. Bà Toản nhớ lại: “Tôi khuyên thu sớm khi cải đạt 45 ngày, nhưng nhiều người nhất quyết đợi 65 ngày mới cắt. Kết quả, đến ngày thứ 55, cải bắt đầu vàng lá, thối tim và gần như mất trắng”.

Thất bại ấy không khiến bà nản lòng mà trở thành bài học quý. Từ vụ sau, HTX đã áp dụng kỹ thuật khắt khe hơn, điều chỉnh lịch thu hoạch phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết địa phương. Thành công từ trồng trọt đã mở hướng cho cải thảo của HTX Thịnh Phát được chế biến thành kim chi và xuất khẩu sang Hàn Quốc đã đánh dấu bước ngoặt lớn. Trong đợt thu hoạch đầu tiên, hơn 250 tấn cải thảo được Công ty CJ Foods thu mua, chế biến thành kim chi để xuất khẩu. Mức giá ổn định 7.000 đồng/kg, mang lại doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng cho HTX. Anh Bế Văn Chiến - thành viên HTX chia sẻ, “Ban đầu, tôi chỉ dám trồng vài sào, sau thấy hiệu quả nên mở rộng lên 1 ha. Một năm đầu tư khoảng 140 triệu đồng nhưng lời tới 280 triệu đồng”, anh Chiến phấn khởi nói.

Sự thành công của HTX Thịnh Phát không chỉ đến từ liên kết sản xuất tiêu thụ mà còn từ chiến lược luân canh cây trồng thông minh. Sau 2 vụ cải thảo, HTX luân chuyển trồng củ cải, cà rốt để cải tạo đất và phòng bệnh. Diện tích gieo trồng cũng được chia lô, hạn chế tối đa trồng đồng loạt trên diện rộng để tránh tình trạng thu hoạch không kịp, gây hư hỏng.

Từ mô hình ban đầu 18 ha, đến nay, HTX Thịnh Phát đã mở rộng liên kết trên 200 hộ sản xuất với khoảng 150 ha rau, củ, quả, trong đó trên 70 ha đất trồng cải thảo. Mỗi tháng, HTX cung cấp khoảng 100 tấn cải thảo VietGAP, không chỉ phục vụ chế biến kim chi xuất khẩu mà còn được đưa về các chợ đầu mối lớn tại TP Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột.

Câu chuyện từ vườn rau đến thị trường quốc tế của HTX Thịnh Phát là minh chứng cho việc nông sản vùng sâu hoàn toàn có thể vươn xa, nếu có chiến lược đúng đắn và sự kết nối thị trường hiệu quả.