Call of Duty: Black Ops và Black Ops 2 sắp lên PS5: Dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt rất gần Các bản vá kỹ thuật mới xuất hiện trên hệ thống PlayStation cho thấy hai huyền thoại Call of Duty: Black Ops sắp chính thức trở lại trên PS5 ngay trong tháng 7 này.

Cộng đồng game thủ đang đứng trước cơ hội trải nghiệm lại hai siêu phẩm huyền thoại Call of Duty: Black Ops và Black Ops 2 ngay trên thế hệ console mới nhất. Những dữ liệu kỹ thuật mới nhất từ hệ thống máy chủ PlayStation cho thấy ngày phát hành chính thức của các phiên bản này có thể chỉ còn tính bằng ngày.

Dấu hiệu kỹ thuật từ các bản vá hệ thống

Theo ghi nhận từ PlayStation Game Size, hệ thống backend của PlayStation đã xuất hiện liên tiếp các bản cập nhật cho hai tựa game này vào ngày 2 và 3 tháng 7. Cụ thể, phiên bản 1.02 được đẩy lên trước, sau đó nhanh chóng là phiên bản 1.03 chỉ một ngày sau đó.

Call of Duty: Black Ops and Black Ops 2 PS5 banner shown

Trong quy trình phát hành phần mềm trên console, phiên bản 1.03 thường được coi là bản cập nhật cuối cùng (final update) trước khi một tựa game chính thức ra mắt. Việc các tệp tin xuất hiện dồn dập khiến giới thạo tin, bao gồm cả chuyên gia rò rỉ CharlieIntel, tin rằng ngày phát hành đang ở rất gần. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, việc ra mắt ngay lập tức trong vài ngày tới được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Phân tích thời điểm phát hành: Tại sao lại là tháng 7?

Treyarch đã xác nhận từ giữa tháng 6 rằng các bản port cho PS5 sẽ ra mắt trong tháng 7. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn là một ẩn số. Các chuyên gia phân tích đưa ra hai kịch bản chính dựa trên các sự kiện liên quan:

Kịch bản 1: Phát hành sau ngày 6/7, ngay khi đợt chơi thử miễn phí của Black Ops 7 kết thúc nhằm duy trì sức hút cho thương hiệu.

Phát hành sau ngày 6/7, ngay khi đợt chơi thử miễn phí của Black Ops 7 kết thúc nhằm duy trì sức hút cho thương hiệu. Kịch bản 2: Phát hành sau ngày 19/7, thời điểm giải đấu COD League Championship Weekend kết thúc để tránh làm loãng sự chú ý của cộng đồng.

Bản port thuần túy: Kỳ vọng và thực tế kỹ thuật

Một điểm quan trọng mà người dùng cần lưu ý: Đây là các bản port (chuyển hệ máy), không phải bản remaster (nâng cấp đồ họa) hay remake (làm lại hoàn toàn). Điều này có nghĩa là các cải tiến về mặt kỹ thuật sẽ ở mức tối thiểu, chủ yếu tập trung vào khả năng tương thích phần cứng.

Đặc điểm Chi tiết dự kiến Chế độ chơi Chiến dịch (Campaign), Đa người chơi (Multiplayer) và Zombies Đồ họa Giữ nguyên nguyên bản, có thể tối ưu hóa độ phân giải Giá bán Khoảng 40 USD cho mỗi phiên bản (theo dữ liệu từ Xbox Store) Nội dung DLC Chưa rõ có được tặng kèm hay phải mua riêng

Mặc dù không có những nâng cấp đồ họa hào nhoáng, việc đưa Black Ops và Black Ops 2 thoát khỏi "nhà tù" PS3 để lên PS5 vẫn là một bước đi được mong đợi. Với mức giá dự kiến 40 USD, người hâm mộ sẽ cần cân nhắc nếu các gói nội dung tải thêm (DLC) không được đi kèm miễn phí.