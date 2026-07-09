Cầm hòa Dynamo Kyiv, Universitatea Cluj mở màn vòng loại Europa League Dynamo Kyiv và Universitatea Cluj hòa 0-0 trên sân trung lập Arena Lublin ở lượt đi vòng loại 1 UEFA Europa League, cả hai đội đều chưa thể chiếm lợi thế trước cuộc đối đầu quyết định phía sau.

Dynamo Kyiv 0 - 0 Universitatea Cluj Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dynamo Kyiv tiếp đón Universitatea Cluj.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

61' Dynamo Kyiv xoay người tuyến giữa Phút 61, HLV Dynamo Kyiv tung Buyalskyy vào sân thay Pikhalyonok nhằm làm mới khu vực giữa sân khi trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0 . Đây là thời điểm nhạy cảm ở lượt đi vòng sơ loại 1 Europa League, đội bóng Ukraine cần một mắt xích tươi mới để phá vỡ thế trận chặt chẽ từ Universitatea Cluj.

65' Cluj xoay người, Friday vào sân thay Mendy Phút 65, Universitatea Cluj thực hiện thay người khi A. Friday vào sân thay O. Mendy, trong bối cảnh đội khách đang phải gồng mình phòng ngự trước sức ép của Dynamo Kyiv. Tỷ số vẫn đang là 0-0, dù đội chủ nhà đang lấn lướt rõ rệt về thế trận.

66' Dynamo Kyiv áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 66, Dynamo Kyiv vẫn nắm quyền kiểm soát với 63% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm, 15-3, trong đó 3-1 đi trúng đích. Universitatea Cluj lùi sâu chống đỡ, chỉ có 3 quả phạt góc so với 5 của đối thủ, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững để giữ tỷ số 0-0.

71' Drammeh nhận thẻ vàng vì kéo ngã đối thủ Phút 71, M. Drammeh bên phía Universitatea Cluj phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi kéo ngã đối phương. Đây là án phạt đáng chú ý trong cuộc đối đầu vòng loại thứ nhất Europa League trên sân Arena Lublin.

73' Cluj xoay người, Aliev vào sân thay Macalou Phút 73, Universitatea Cluj thực hiện thay người khi A. Aliev vào sân thay I. Macalou . Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Cluj vừa nhận thẻ vàng ở phút 71, có thể nhằm làm mới sức chiến đấu trên sân Arena Lublin.

84' Cluj rút Drammeh, tung Pinho vào sân Phút 84, Universitatea Cluj thực hiện thay người khi tung P. Pinho vào sân thay cho M. Drammeh, cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ở phút 71. Sự thay đổi diễn ra khi tỷ số vẫn đang là 0-0, có thể nhằm giữ an toàn cho hàng thủ trong những phút cuối.

90+2' Dynamo Kyiv tranh thủ những phút cuối Phút 90+2, Dynamo Kyiv thực hiện thay đổi nhân sự cuối cùng khi tung S. Ogundana vào sân thay N. Voloshyn. Tỷ số 0-0 vẫn chưa được phá vỡ trong những giây phút bù giờ ít ỏi còn lại tại Arena Lublin.

KT Kết thúc: Dynamo Kyiv 0-0 Universitatea Cluj Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:02 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:42 09/07/2026

Đội hình chính thức

Dynamo Kyiv

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Igor Kostyuk

Đội hình xuất phát:

35. Ruslan Neshcheret (G)

94. Tomasz Kędziora (D)

40. Kristian Bilovar (D)

32. Taras Mykhavko (D)

44. Vladyslav Dubinchak (D)

8. Oleksandr Pikhalyonok (M)

6. Volodymyr Brazhko (M)

10. Mykola Shaparenko (M)

9. Nazar Voloshyn (M)

11. Matvii Ponomarenko (F)

70. Bogdan Redushko (M)

Dự bị:

34. Ilya Olkhovyi

71. Vyacheslav Surkis

13. Maksym Korobov

2. Kostiantyn Vivcharenko

20. Oleksiy Gusev

23. Navin Malysh

66. Aliou Thiare

15. Valentyn Rubchynskyi

16. Shola Ogundana

29. Vitaliy Buyalskiy

87. Vladyslav Gerych

39. Eduardo Guerrero

Universitatea Cluj

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Cristiano Bergodi

Đội hình xuất phát:

46. Neofytos Michail (G)

33. Jug Stanojev (M)

6. Iulian Cristea (D)

4. Andrei Coubiș (D)

27. Alexandru Chipciu (D)

8. Dorin Codrea (M)

7. Mouhamadou Drammeh (M)

14. Marius Ștefănescu (M)

94. Ovidiu Bic (M)

29. Oucasse Mendy (F)

19. Issouf Macalou (F)

Dự bị:

1. Ștefan Lefter

99. Tudor Coșa

2. Alin Chinteș

12. Adams Friday

22. Florent Poulolo

59. Alin Techereș

98. Gabriel Simion

10. Dan Nistor

18. Pedro Pinho

9. Atanas Trică

20. Ibuchi Chukwu

25. Alibek Aliev

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu Universitatea Cluj trong một trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Europa League, diễn ra tại Motor Lublin Arena thay vì sân nhà truyền thống, phản ánh những khó khăn đặc thù mà bóng đá Ukraine đang phải đối mặt trong việc tổ chức các trận đấu quốc tế.

Việc phải thi đấu trên sân trung lập tiếp tục là thử thách không nhỏ đối với Dynamo Kyiv. Đội bóng thủ đô Ukraine từ lâu đã quen với việc tổ chức các trận đấu châu Âu xa nhà, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế sân nhà vốn được xem là yếu tố quan trọng trong các giải đấu cúp châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu luôn mang đến những ẩn số thú vị. Dynamo Kyiv, với bề dày truyền thống là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Ukraine, luôn đặt mục tiêu tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, Universitatea Cluj đại diện cho bóng đá Romania bước vào trận đấu với quyết tâm tạo bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn tại các giải đấu quốc tế. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Transylvania khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Yếu tố sân bãi

Việc trận đấu diễn ra tại Motor Lublin Arena, một sân vận động trung lập tại Ba Lan, sẽ tạo ra sự cân bằng nhất định giữa hai đội. Cả hai đội đều không có lợi thế sân nhà thực sự, buộc các cầu thủ phải thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu mới.

Yếu tố tâm lý và khả năng thích ứng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cục diện trận đấu. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và tổ chức đội hình tốt hơn trong bối cảnh sân bãi trung lập sẽ có cơ hội giành kết quả tích cực.

Nhận định

Đây được xem là một trận đấu cân bằng khi cả hai đội đều bước vào cuộc chạm trán với những mục tiêu riêng tại UEFA Europa League. Vòng đấu này thường mang tính chất quyết định, đòi hỏi các cầu thủ phải thi đấu với sự tập trung cao độ.

Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi bản lĩnh thi đấu tại đấu trường châu Âu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố quyết định kết quả chung cuộc.

Phong độ gần đây của Dynamo Kyiv

03/07/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Lask Linz (Thắng)

02/07/2026: FC BW Linz - Dynamo Kyiv

02/07/2026: Dynamo Kyiv 1-3 Rapid (Thua)

28/06/2026: Wieczysta Kraków 2-4 Dynamo Kyiv (Thắng)

24/06/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Žilina (Thắng)

Phong độ gần đây của Universitatea Cluj

03/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Nyiregyhaza (Thua)

02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thua)

27/06/2026: Ujpest 0-0 Universitatea Cluj (Hòa)

24/06/2026: Gyori ETO FC - Universitatea Cluj

23/06/2026: Aluminij - Universitatea Cluj

Phong độ và thống kê đội

Dynamo Kyiv (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Universitatea Cluj (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dynamo Kyiv: Không có thông tin chấn thương

Universitatea Cluj: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dynamo Kyiv thắng: 33%

Hòa: 33%

Universitatea Cluj thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dynamo Kyiv: bàn

Universitatea Cluj: bàn

Lời khuyên: No predictions available