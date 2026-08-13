Thông tin Cẩm Nang Chọn Nhà Bạt Sự Kiện Từ Sự Kiện Thịnh Phát Chọn sai loại nhà bạt sự kiện hoặc tính thiếu diện tích là hai sự cố khiến nhiều chương trình phải xử lý gấp ngay trong ngày tổ chức. Dưới đây là 5 câu hỏi mà ban tổ chức nên trả lời dứt điểm trước khi đặt bút ký hợp đồng thuê rạp sự kiện, đúc kết từ kinh nghiệm hơn 10 năm thi công của Sự Kiện Thịnh Phát.

1. Sự kiện của bạn cần loại nhà bạt nào ?

Không phải chương trình nào cũng dùng chung một kiểu mái che. Nhà bạt không gian mái vòm phù hợp với lễ khởi công, động thổ và khánh thành nhờ khẩu độ lớn, không có cột giữa nên tầm nhìn lên sân khấu thông thoáng. Nhà bạt trong suốt được ưu tiên cho tiệc tối, hội nghị khách hàng và các chương trình cần lên hình đẹp. Riêng hội chợ triển lãm lại thiên về hệ gian hàng module kết hợp khung truss để chia đều mặt bằng cho từng đơn vị tham gia.

Nếu chưa chắc chắn, cách nhanh nhất là mô tả loại hình chương trình, số khách và mặt bằng dự kiến cho đơn vị cho thuê nhà bạt sự kiện. Một nhà cung cấp có kinh nghiệm sẽ đề xuất được phương án ngay từ cuộc trao đổi đầu tiên, thay vì để khách hàng tự chọn theo cảm tính.

2. Diện tích bao nhiêu là đủ ?

Đây là câu hỏi hay bị trả lời sai nhất. Công thức thực tế mà đội thi công vẫn áp dụng như sau:

• Chỗ ngồi: 1,5 – 2 m² mỗi khách mời. Tiệc bàn tròn cần diện tích lớn hơn so với kiểu ghế hội nghị.

• Khu phụ trợ: cộng thêm 20 – 30% tổng diện tích cho sân khấu, lối đi, khu đón khách và khu kỹ thuật.

• Dự phòng: nếu có khả năng phát sinh khách, nên tính dư khoảng 10% thay vì đặt sát con số dự kiến.

Ví dụ, một lễ khai trương 200 khách theo kiểu ghế hội nghị cần khoảng 300 m² chỗ ngồi, cộng thêm phần phụ trợ là vào khoảng 380 – 390 m². Đặt thiếu thì khách chen chúc, đặt thừa thì lãng phí ngân sách — cả hai đều nên tránh.

3. Mặt bằng đã được khảo sát chưa ?

Với sự kiện ngoài trời, nền đất và hướng gió quyết định trực tiếp tới độ an toàn của công trình. Nền đất mềm, nền cát hay mặt bằng chưa san phẳng đòi hỏi phương án neo giữ khác với nền bê tông. Thời tiết miền Nam lại thường có mưa giông bất chợt, nên phương án thoát nước và độ dốc mái cũng phải được tính từ trước chứ không thể xử lý khi sự kiện đã bắt đầu.

Vì vậy, hãy hỏi rõ đơn vị cho thuê rằng họ có cử kỹ thuật đến khảo sát thực địa hay không. Với các công trình quy mô lớn hoặc địa hình phức tạp, khảo sát trước là bước bắt buộc, không phải dịch vụ cộng thêm.

4. Báo giá đã trọn gói hay còn phát sinh ?

Một báo giá minh bạch cần thể hiện rõ chủng loại, kích thước, thời hạn thuê, chi phí vận chuyển, chi phí lắp dựng và tháo dỡ. Nhiều trường hợp giá ban đầu trông rẻ nhưng phát sinh thêm ở khâu vận chuyển hoặc thi công ngoài giờ, khiến tổng chi phí cuối cùng vượt xa dự toán.

Đây cũng là lý do mô hình tận xưởng ngày càng được ưu tiên. Khi đơn vị cho thuê trực tiếp sản xuất và trực tiếp thi công như Sự Kiện Thịnh Phát, chuỗi trung gian được rút gọn, chi phí chồng phí được cắt bỏ và khách hàng chỉ làm việc với một đầu mối duy nhất cho toàn bộ hạng mục: nhà bạt, khung truss, sân khấu, gian hàng, bàn ghế và thảm trải.

5. Ai chịu trách nhiệm trong lúc sự kiện đang diễn ra ?

Hợp đồng cần ghi rõ điều khoản bảo hiểm, cam kết tiến độ và trách nhiệm xử lý sự cố. Với chương trình kéo dài nhiều ngày hoặc tổ chức ở nơi thời tiết thất thường, việc có đội kỹ thuật trực tại chỗ là khác biệt lớn giữa một sự cố nhỏ được xử lý trong 15 phút và một sự cố làm gián đoạn cả chương trình.

Thịnh Phát bố trí nhân sự trực thi công xuyên suốt theo yêu cầu, để ban tổ chức tập trung hoàn toàn vào nội dung chương trình thay vì phải lo phần hạ tầng.

Kết luận

Năm câu hỏi trên tuy đơn giản nhưng giải quyết được phần lớn rủi ro thường gặp khi thuê nhà bạt sự kiện hay rạp sự kiện. Điểm chung của các chương trình diễn ra suôn sẻ là chọn được đơn vị có xưởng sản xuất, có quy trình khảo sát bài bản và có cam kết rõ ràng bằng văn bản.

Sự Kiện Thịnh Phát chuyên sản xuất và cho thuê nhà bạt sự kiện, rạp sự kiện, nhà bạt trong suốt, khung truss, sân khấu và gian hàng hội chợ tại TP.HCM cùng các tỉnh miền Nam. Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline 0974.698.343 để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá nhanh trong vòng 2 giờ.

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