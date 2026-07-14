Thông tin Cẩm nang lưu trú ở Vườn Quốc Gia Yosemite: Nên cắm trại hay thuê phòng? Yosemite là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất nước Mỹ, với nhiều thác nước hùng vĩ, vách đá granite khổng lồ như El Capitan, Half Dome, và những rừng cây sequoia cổ thụ. Nhưng trước khi nghĩ đến lịch trình tham quan, câu hỏi khiến nhiều người đau đầu nhất là: nên ngủ trong lều giữa thiên nhiên hay đặt một phòng khách sạn có đầy đủ tiện nghi? Câu trả lời phụ thuộc vào ngân sách, mức độ "chịu khổ" và thời điểm bạn đi. Dưới đây là cái nhìn tổng quan giúp bạn quyết định.

Cắm trại trong vườn Quốc Gia Yosemite

Yosemite có khoảng 16 khu cắm trại với nhiều loại tiện nghi và bối cảnh khác nhau, từ những khu phát triển đầy đủ cơ sở vật chất đến các điểm hoang sơ trong vùng backcountry. Đây là cách rẻ và "đúng chất" Yosemite nhất, đặc biệt nếu bạn muốn thức dậy giữa thung lũng, nghe chim hót và ngắm Half Dome ngay từ lều. Hầu hết các khu cắm trại trong thung lũng (Upper Pines, Lower Pines, North Pines) có giá khoảng 36 USD/đêm. Các khu xa trung tâm hơn như Hodgdon Meadow, Wawona thường rẻ hơn một chút.

Upper Pines campground (Ảnh: Campendium/David)

Tuy nhiên, gần như toàn bộ khu cắm trại ở Yosemite hiện nay đều phải đặt trước qua Recreation.gov kể cả Camp 4, khu vốn trước đây cho phép đến trước nhận trước, nay cũng chuyển sang đặt trước theo cửa sổ một tuần. Với phần lớn khu vực, chỗ trống mở bán theo lịch cố định vào ngày 15 hàng tháng lúc 7 giờ sáng (giờ Thái Bình Dương), cho phép đặt các ngày đến tham quan, du lịch vườn Quốc Gia Yosemite trong vòng 5 tháng tới.

Vấn đề là nhu cầu quá lớn nên chỗ đẹp thường bán hết chỉ trong vài chục giây sau giờ mở bán, và tỷ lệ lấp đầy ở khu Pines gần như chạm mốc 100% suốt từ Memorial Day đến Labor Day. Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị tài khoản từ trước, đăng nhập sẵn và bấm đúng giờ.

Một điểm đáng chú ý là khu Tuolumne Meadows ở vùng cao (khu cắm trại lớn nhất công viên với 336 chỗ) vừa mở lại vào tháng 8/2025 sau ba năm tu sửa, nên nhu cầu sẽ rất cao trong thời gian tới. Ngoài ra, trong số 13 khu cắm trại do NPS quản lý, chỉ bốn khu mở quanh năm: Upper Pines và Camp 4 ở thung lũng Yosemite, Hodgdon Meadow và Wawona, các khu còn lại đóng vào mùa đông.

Thuê phòng trong công viên Quốc Gia Yosemite

Nếu không muốn dựng lều, Yosemite có vài lựa chọn lưu trú ngay trong khu vực, do Aramark (qua trang https://www.travelyosemite.com/) vận hành:

The Ahwahnee: Một khách sạn lịch sử, sang trọng nhất công viên, view trực diện Half Dome và thác Yosemite. Giá dao động rất rộng theo mùa và loại phòng, từ mức khuyến mãi mùa đông khoảng 366 USD/đêm đến hơn 700–1.000 USD/đêm vào cao điểm hè. Đây là lựa chọn cho ai muốn trải nghiệm "ở trong một di tích lịch sử" với hồ bơi ngoài trời, nhà hàng cao cấp.

Yosemite Valley Lodge: Dạng tầm trung, nằm gần thác Yosemite, đi bộ dễ dàng đến nhiều điểm tham quan. Giá khuyến mãi mùa đông khoảng 189 USD/đêm, mùa hè cao hơn đáng kể.

Curry Village: Gồm nhiều loại phòng từ cabin có nhà tắm riêng đến lều bạt (tent cabin) dùng chung nhà tắm, giá mềm hơn, phù hợp gia đình hoặc nhóm muốn tiết kiệm nhưng vẫn ở trong thung lũng.

Wawona Hotel: Đây là khách sạn cổ điển ở phía nam công viên, gần rừng sequoia Mariposa Grove, không khí yên tĩnh hơn thung lũng chính.

Những lều trại tại Curry Village

Việc đặt chỗ thì phòng trong công viên Quốc Gia Yosemite cũng cần đặt rất sớm, đặc biệt cuối tuần và mùa hè bởi có thể mở bán trước cả năm. Theo dữ liệu giá phòng thực tế, giá rẻ nhất thường rơi vào tháng 1–2, và nên chọn ở vào thứ Năm hoặc thứ Sáu để có giá tốt hơn, trong khi thứ Tư thường là ngày đắt nhất.

Ở ngoài cổng công viên

Khi mà cả cắm trại và các phòng trong công viên đều hết chỗ thì những thị trấn cửa ngõ là phương án dự phòng đáng tin cậy. Tại El Portal, Mariposa, Groveland, Oakhurst, Lee Vining cũng sẽ có nhiều motel, nhà nghỉ, khu cắm trại tư nhân với giá rẻ hơn và ít cạnh tranh hơn nhiều so với trong công viên, cách cổng vào khoảng 30–45 phút lái xe. Còn ở các Khu rừng quốc gia lân cận như Sierra National Forest, Stanislaus National Forest cũng có các khu cắm trại như Summerdale hay Dimond O, giá chỉ khoảng 38 USD/đêm, và cũng dễ đặt hơn vì ít người biết.

Vậy bạn nên chọn phương án nào hợp lý?

Nếu ngân sách của bạn hạn chế nhưng thích trải nghiệm hoang dã thì cắm trại trong công viên Quốc Gia Yosemite là lựa chọn số một. Rẻ, gần gũi thiên nhiên, nhưng phải "chiến đấu" giành chỗ lúc 7 giờ sáng vào ngày 15 hàng tháng. Còn nếu đi cùng gia đình nhỏ, muốn tiện nghi cơ bản mà vẫn ở gần trung tâm thì làng Curry hoặc Yosemite Valley Lodge là cân bằng hợp lý.

Vào những dịp đặc biệt của gia đình bạn, nếu muốn sang trọng và không quan tâm giá thì The Ahwahnee sẽ mang lại trải nghiệm khó quên, nhưng mà cũng cần đặt rất sớm và chuẩn bị ngân sách lớn. Còn đối với những người không bận rộn, có nhiều thời gian, đến tham quan Yosemite lúc nào cũng được thì chắc chắn là nên chọn các thị trấn ngoài công viên sau đó lái xe vào tham quan trong ngày. Điều này nó cũng khá biệt hợp lý vì năm 2026 không cần “permit” vào cổng theo giờ.

Dạng “đặc biệt” không thể không kể đến đó là những bạn có ngân sách eo hẹp, thích trải nghiệm một mình (hoặc đi cùng với 1-2 người thân quen) và muốn trải nghiệm vườn Quốc Gia Yosemite vào mùa đông thì Upper Pines là lựa chọn tối ưu. Khu cắm trại này mở quanh năm, và khi thời tiết lạnh giá ít người ghé đến, có khi nó lại giảm xuống chỉ còn khoảng $30.

Nhìn chung, không có lựa chọn "đúng" một cách tuyệt đối, chỉ có lựa chọn phù hợp với chuyến đi của bạn. Nhiều du khách kỳ cựu thậm chí chọn cả hai: vài đêm cắm trại để tận hưởng không khí hoang dã, sau đó đổi sang một đêm khách sạn để tắm nước nóng và ngủ ngon trước khi rời công viên Quốc Gia Yosemite.