Thể thao 360 Cám ơn Modric! Sáng 3/7, Croatia đã gục ngã trước Bồ Đào Nha theo một cái cách không thể nghiệt ngã hơn. Song người hâm mộ vẫn phải dành lời thán phục đối với đội bóng sọc caro, đặc biệt là phải giành lời cảm ơn đến Luka Modric vì những gì anh đã mang đến cho thế giới bóng đá.

Có những thất bại không làm người ta khóc mà chỉ làm cho người ta lặng đi khi nhìn Luka Modrić sau tiếng còi mãn cuộc, khi Croatia gục ngã 1-2 trước Bồ Đào Nha.

Hãy nhìn vào mắt Luka Modrić, đó không phải ánh mắt của một cầu thủ vừa thua trận. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đã đi gần hết một đời bóng đá.

Ít ai nhớ rằng trước khi trở thành một huyền thoại, Modrić chỉ là một cậu bé chăn dê gầy gò giữa những năm tháng chiến tranh trên mảnh đất Nam Tư cũ, sau này là Croatia.

Tuổi thơ của cậu chỉ có tiếng bom; có những khoảng trống, mất mát quá lớn mà một đứa trẻ không đáng phải mang.

Người ta nói những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh sẽ già trước tuổi. Có lẽ vì vậy mà Modrić chưa bao giờ chơi bóng tính toán. Anh chơi như một người hiểu rằng, được đứng trên sân cỏ đã là một món quà.

Người ta ca ngợi Messi vì thiên tài; ngưỡng mộ Ronaldo vì ý chí. Còn Modrić, anh khiến người ta thương vì anh giống một người hàng xóm hiền lành hơn là một siêu sao.

Thương vì sau bao nhiêu Quả bóng vàng, bao nhiêu chiếc cúp, anh vẫn chạy như cậu bé sợ mình bị bỏ lại phía sau.

Cảm ơn Luka Modrić, cậu bé chăn dê năm nào cuối cùng đã chứng minh đôi khi chiến thắng lớn nhất của một con người không nằm ở số bàn thắng mà nằm ở cách họ đứng dậy sau những mất mát, đi hết con đường của mình và mỉm cười khi biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Cảm ơn Modrić, vì anh đã cho thế giới biết rằng, ngay cả khi xuất phát điểm chỉ là con số âm giữa đống tro tàn, anh vẫn có thể bắt thế giới phải ngả mũ bằng sự tử tế và lòng kiên định. Sáng nay, rất nhiều người đã khóc thay cho nụ cười bất lực của anh!!!