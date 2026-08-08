Camera hành động DJI Osmo 360 II chuẩn bị ra mắt với nâng cấp quay video 8K60fps và pin 2150 mAh DJI vừa hé lộ mẫu camera hành trình Osmo 360 II với khả năng quay video 8K/60fps, pin 2.150 mAh và kết nối NFC một chạm, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 13/8.

DJI vừa phát đi tín hiệu chính thức về việc chuẩn bị trình làng mẫu camera hành động thế hệ mới mang tên Osmo 360 II vào ngày 13/8. Thiết bị quay chụp góc siêu rộng thế hệ tiếp theo này hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng, dung lượng pin cùng tính năng kết nối tiện lợi dành cho người sáng tạo nội dung.

Sự kiện ra mắt ngày 13/8 và những hình ảnh hé lộ đầu tiên

Theo dữ liệu rò rỉ từ trang chủ DJI tại Hồng Kông, sự kiện ra mắt toàn cầu của DJI Osmo 360 II sẽ diễn ra vào ngày 13/8. Trước thời điểm công bố, hãng công nghệ đã phát hành đoạn video teaser ngắn trình diễn khả năng ghi hình ấn tượng trong các hoạt động thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, đạp xe địa hình và vũ đạo đường phố.

DJI tung teaser chính thức của Osmo 360 II

Thông qua đoạn clip, DJI khéo léo hé lộ cụm cảm biến thiết kế dạng hình vuông độc đáo kết hợp cùng ống kính mắt cá (fisheye) đặc trưng. Đi kèm thông điệp "All Angles. All Epic", thiết bị khẳng định định hướng tối ưu hóa trải nghiệm quay toàn cảnh 360 độ cho các tình huống vận động tốc độ cao.

Ảnh nguyên mẫu DJI Osmo 360 II

Nâng cấp phần cứng trên DJI Osmo 360 II: Khả năng quay 8K/60fps và viên pin lớn hơn

Bên cạnh yếu tố ngoại hình giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế nhỏ gọn, các tài liệu chứng nhận kỹ thuật cho thấy DJI Osmo 360 II tập trung cải thiện mạnh mẽ thời lượng vận hành và hiệu suất xử lý hình ảnh.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở dung lượng pin được nâng cấp từ 1.950 mAh trên thế hệ trước lên mức 2.150 mAh. Mức tăng này hỗ trợ kéo dài thời lượng quay video liên tục, giảm rủi ro gián đoạn khi tác nghiệp ngoài trời. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ độ phân giải video tối đa lên tới 8K ở tốc độ 60 khung hình/giây (fps), cung cấp độ chi tiết mượt mà hơn hẳn các định dạng chuẩn cũ.

DJI Osmo 360 II có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Ngoài ra, mẫu camera mới còn tích hợp công nghệ giao tiếp tầm ngắn NFC một chạm, cho phép ghép nối tức thì và truyền dữ liệu tốc độ cao sang các thiết bị di động thông minh.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số DJI Osmo 360 (Thế hệ trước) DJI Osmo 360 II (Dự kiến) Dung lượng pin 1.950 mAh 2.150 mAh Độ phân giải video 360° 8K (Màu 10-bit) / 4K 120fps 8K / 60fps mượt mà hơn Kết nối nhanh Wi-Fi / Bluetooth Standard Tích hợp thêm NFC một chạm Thiết kế & Ngàm tháo lắp Nam châm tháo nhanh Nam châm tháo nhanh thế hệ mới

Tình hình phân phối và cơ hội sở hữu tại Việt Nam

Do chịu ảnh hưởng bởi các quy định pháp lý và hạn chế thương mại tại thị trường Mỹ, đợt mở bán đầu tiên của DJI Osmo 360 II có thể gặp một số trở ngại tại khu vực Bắc Mỹ.

Mẫu camera hành động 360 mới của DJI có thể ra mắt vào cuối năm nay

Tuy nhiên, kế hoạch phân phối tại thị trường Việt Nam và các quốc gia châu Á vẫn được giữ nguyên. Người dùng trong khu vực có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng ngay sau sự kiện ra mắt toàn cảnh vào giữa tháng 8.