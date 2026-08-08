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    Camera hành động DJI Osmo 360 II chuẩn bị ra mắt với nâng cấp quay video 8K60fps và pin 2150 mAh

    Lê Nhân08/08/2026 15:19

    DJI vừa hé lộ mẫu camera hành trình Osmo 360 II với khả năng quay video 8K/60fps, pin 2.150 mAh và kết nối NFC một chạm, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 13/8.

    DJI vừa phát đi tín hiệu chính thức về việc chuẩn bị trình làng mẫu camera hành động thế hệ mới mang tên Osmo 360 II vào ngày 13/8. Thiết bị quay chụp góc siêu rộng thế hệ tiếp theo này hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng, dung lượng pin cùng tính năng kết nối tiện lợi dành cho người sáng tạo nội dung.

    Sự kiện ra mắt ngày 13/8 và những hình ảnh hé lộ đầu tiên

    Theo dữ liệu rò rỉ từ trang chủ DJI tại Hồng Kông, sự kiện ra mắt toàn cầu của DJI Osmo 360 II sẽ diễn ra vào ngày 13/8. Trước thời điểm công bố, hãng công nghệ đã phát hành đoạn video teaser ngắn trình diễn khả năng ghi hình ấn tượng trong các hoạt động thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, đạp xe địa hình và vũ đạo đường phố.

    DJI tung teaser chính thức của Osmo 360 II
    DJI tung teaser chính thức của Osmo 360 II

    Thông qua đoạn clip, DJI khéo léo hé lộ cụm cảm biến thiết kế dạng hình vuông độc đáo kết hợp cùng ống kính mắt cá (fisheye) đặc trưng. Đi kèm thông điệp "All Angles. All Epic", thiết bị khẳng định định hướng tối ưu hóa trải nghiệm quay toàn cảnh 360 độ cho các tình huống vận động tốc độ cao.

    Ảnh nguyên mẫu DJI Osmo 360 II
    Ảnh nguyên mẫu DJI Osmo 360 II

    Nâng cấp phần cứng trên DJI Osmo 360 II: Khả năng quay 8K/60fps và viên pin lớn hơn

    Bên cạnh yếu tố ngoại hình giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế nhỏ gọn, các tài liệu chứng nhận kỹ thuật cho thấy DJI Osmo 360 II tập trung cải thiện mạnh mẽ thời lượng vận hành và hiệu suất xử lý hình ảnh.

    Điểm đáng chú ý nhất nằm ở dung lượng pin được nâng cấp từ 1.950 mAh trên thế hệ trước lên mức 2.150 mAh. Mức tăng này hỗ trợ kéo dài thời lượng quay video liên tục, giảm rủi ro gián đoạn khi tác nghiệp ngoài trời. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ độ phân giải video tối đa lên tới 8K ở tốc độ 60 khung hình/giây (fps), cung cấp độ chi tiết mượt mà hơn hẳn các định dạng chuẩn cũ.

    DJI Osmo 360 II có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước
    DJI Osmo 360 II có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

    Ngoài ra, mẫu camera mới còn tích hợp công nghệ giao tiếp tầm ngắn NFC một chạm, cho phép ghép nối tức thì và truyền dữ liệu tốc độ cao sang các thiết bị di động thông minh.

    Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

    Thông sốDJI Osmo 360 (Thế hệ trước)DJI Osmo 360 II (Dự kiến)
    Dung lượng pin1.950 mAh2.150 mAh
    Độ phân giải video 360°8K (Màu 10-bit) / 4K 120fps8K / 60fps mượt mà hơn
    Kết nối nhanhWi-Fi / Bluetooth StandardTích hợp thêm NFC một chạm
    Thiết kế & Ngàm tháo lắpNam châm tháo nhanhNam châm tháo nhanh thế hệ mới

    Tình hình phân phối và cơ hội sở hữu tại Việt Nam

    Do chịu ảnh hưởng bởi các quy định pháp lý và hạn chế thương mại tại thị trường Mỹ, đợt mở bán đầu tiên của DJI Osmo 360 II có thể gặp một số trở ngại tại khu vực Bắc Mỹ.

    Mẫu camera hành động 360 mới của DJI có thể ra mắt vào cuối năm nay
    Mẫu camera hành động 360 mới của DJI có thể ra mắt vào cuối năm nay

    Tuy nhiên, kế hoạch phân phối tại thị trường Việt Nam và các quốc gia châu Á vẫn được giữ nguyên. Người dùng trong khu vực có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng ngay sau sự kiện ra mắt toàn cảnh vào giữa tháng 8.

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      Khoa học - công nghệ
      Camera hành động DJI Osmo 360 II chuẩn bị ra mắt với nâng cấp quay video 8K60fps và pin 2150 mAh
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