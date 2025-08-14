Chính trị Cán bộ cơ sở - trụ cột đưa chủ trương vào cuộc sống Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Trường Xuân (Lâm Đồng) có địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc tăng cao. Đội ngũ cán bộ xã vẫn giữ vững tinh thần tận tụy, gần dân, trở thành điểm tựa để chủ trương, chính sách đến với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bộ máy gọn - tinh thần phục vụ cao

Sau sáp nhập, Trường Xuân có diện tích tự nhiên 32.233 ha, dân số gần 6.500 hộ với gần 26.000 người, gồm 19 thôn, bon, bản. Công việc hành chính, quản lý, tiếp công dân… đều tăng lên rõ rệt, nhưng số lượng cán bộ, công chức không tăng, thậm chí nhiều vị trí phải kiêm nhiệm.

Lãnh đạo xã tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất ứng dụng sản xuất công nghệ cao trên địa bàn

Anh Nguyễn Đại Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Chúng tôi cố gắng tập trung giải quyết vướng mắc cho dân. Nhiều hồ sơ trước đây chưa xử lý được thì nay tập trung giải quyết. Hiện, đã xử lý hơn 400 trong tổng số trên 600 hồ sơ, còn hơn 100 hồ sơ chủ yếu liên quan đến đất đai, phức tạp về lịch sử, cần xác minh nhiều bước. Trung bình mỗi ngày bộ phận chỉ với 5 người nhưng tiếp nhận, giải quyết từ 20 - 30 hồ sơ, có hôm đông tới cả trăm hồ sơ, nhất là khi người dân đến làm thủ tục đất đai”.

Không chỉ bộ phận tiếp dân, cán bộ địa chính, xây dựng, nông nghiệp, văn hóa - xã hội, quân sự... đều phụ trách nhiều phần việc và địa bàn rộng. Họ “đi từng thôn, đến từng hộ”, nắm tình hình dân cư, vận động chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Như lời một cán bộ tư pháp: “Chúng tôi linh hoạt giữa việc hành chính và việc dân. Làm không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng sự kiên trì, gần gũi để người dân tin và nghe”.



Gần dân để đồng thuận - sát việc để đổi thay

Ông Phan Quốc Lập - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Sau sáp nhập, thách thức lớn nhất là làm sao để hệ thống chính trị đồng lòng, cán bộ chủ động, người dân đồng thuận. Bộ máy tinh gọn là cần thiết, nhưng trách nhiệm cao hơn. Cán bộ xã những năm qua đã rất cố gắng, không quản ngại việc nhiều, địa bàn rộng. Chúng tôi xác định: phải gần dân, sâu sát cơ sở, đổi mới tư duy phục vụ”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Xuân niềm nở hướng dẫn người dân đến giao dịch

Chị Lục Thị Liên ở bản Đắk Lép nhận xét: “Trước đây nhiều thủ tục còn rườm rà, đi lại mất thời gian. Giờ cán bộ xã hướng dẫn tận tình, nhanh gọn. Có giấy tờ gì cần làm, chỉ lên một lần là được giải quyết hoặc hẹn rõ ràng. Tôi thấy cán bộ giờ gần dân, sát việc hơn trước nên cũng thuận tiện cho người dân rất nhiều”. Chính sự gần dân, lắng nghe, đồng hành đã giữ vững lòng tin của Nhân dân. Những chủ trương, chính sách mới khi triển khai đều có người giải thích, hướng dẫn, giúp dân hiểu và thực hiện.

Sự thay đổi địa giới hành chính tạo điều kiện để Trường Xuân tái cơ cấu bộ máy, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực, nhưng cũng đặt ra sức ép về tiến độ, chất lượng phục vụ và sự kỳ vọng của người dân. Có lúc quá tải, không đủ người để giải quyết ngay, nhưng sự tận tụy của cán bộ cơ sở trở thành động lực để nâng cao hiệu quả điều hành.

Bí thư Phan Quốc Lập nhấn mạnh: “Cán bộ cơ sở ở Trường Xuân là lực lượng nòng cốt kết nối Đảng, chính quyền với người dân. Họ giữ cho guồng máy vận hành đúng hướng phục vụ. Chúng tôi luôn trân trọng và tìm cách hỗ trợ để anh em có thêm điều kiện, động lực hoàn thành nhiệm vụ”.

Trường Xuân vẫn đang hoàn thiện tổ chức, cải tiến phương pháp, nâng cao hiệu quả. Điều đáng quý nhất là cán bộ cơ sở không buông bỏ trước khó khăn, lặng lẽ “gánh việc dân”, từ giấy tờ thủ tục đến hòa giải tranh chấp, tuyên truyền pháp luật, xây dựng nông thôn mới. Đó là niềm tin để Trường Xuân bước tiếp hành trình đổi thay, phát triển bền vững.