Nghị quyết và cuộc sống Cán bộ, đảng viên, Nhân dân Lâm Đồng kỳ vọng từ Nghị quyết Trung ương 3 Sáng 29/7, cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã theo dõi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội) đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và cơ sở.

Tại Lâm Đồng, các địa phương đã tổ chức theo dõi hội nghị tại trụ sở đảng ủy các phường, xã, đặc khu, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập nghị quyết.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết dự tại điểm cầu phường Phan Thiết

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, kết luận và quy định được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua tại Hội nghị Trung ương 3; đồng thời định hướng việc tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Phan Thiết tham gia hội nghị trực tuyến

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 được kỳ vọng sẽ giúp các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sớm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Nông (cũ) và lãnh đạo phường Đông Gia Nghĩa theo dõi hội nghị

Tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, anh Nguyễn Lê Gia Lin, Bí thư Đoàn phường Phan Thiết cho biết, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ phát huy vai trò tiên phong trong giai đoạn phát triển mới.

Theo anh Lin, thanh niên cần biến tinh thần của Nghị quyết thành những hành động cụ thể như tích cực học tập, rèn luyện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tham gia các phong trào tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Đoàn viên, thanh niên phường Phan Thiết theo dõi chương trình

"Là một cán bộ Đoàn, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Đoàn phường Phan Thiết tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên cống hiến, khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống", anh Lin chia sẻ.

Chị Võ Thị Trang, Văn phòng Đảng ủy xã Đức Lập chia sẻ, thông qua báo chí và mạng xã hội, chị đã theo dõi, nắm bắt diễn biến Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại hội nghị quán triệt hôm nay, chị Trang có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt sâu hơn những nội dung, chủ trương quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua.

Chị Võ Thị Trang (bên phải), Văn phòng Đảng ủy xã Đức Lập theo dõi hội nghị trực tuyến

"Tôi hy vọng sau hội nghị, các nghị quyết sẽ sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Đối với cán bộ làm công tác tham mưu ở cơ sở, việc nắm vững các nội dung của nghị quyết sẽ giúp triển khai nhiệm vụ thống nhất, hiệu quả hơn, góp phần đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân," chị Trang chia sẻ.

Cùng chung niềm tin vào những định hướng lớn của Trung ương, nhiều cán bộ, đảng viên lão thành cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào những quyết sách mới sẽ tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Cựu chiến binh Nguyễn Việt Đức, phường Xuân Hương - Đà Lạt theo dõi học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV qua điện thoại

Tham dự hội nghị, Cựu chiến binh Nguyễn Việt Đức, phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Các nghị quyết không chỉ đề ra những quyết sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mà còn tạo cơ sở để các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn.

"Là một đảng viên, cựu chiến binh, tôi tin tưởng những chủ trương, quyết sách của Trung ương sẽ tạo động lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới", ông Đức chia sẻ.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đây cũng là tiền đề để các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sớm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh cán bộ, đảng viên, Nhân dân Lâm Đồng theo dõi hội nghị:

Cán bộ, cựu chiến binh tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Tuổi trẻ Lâm Đồng tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Sơn Mỹ theo dõi hội nghị trực tuyến