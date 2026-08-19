Cán bộ đi tăng cường vùng khó khăn có được phụ cấp?

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bà Mai Phương (Lào Cai) là công chức cấp tỉnh được tăng cường đến xã khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm việc.

Bà Phương hỏi, bà có được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ không? Nếu được thì bắt đầu tính từ thời điểm nào?

Bà Phương cũng muốn biết bà có được chấm và thanh toán tiền làm thêm giờ hằng tháng ở xã nơi đang được tăng cường công tác không, nếu có thì thực hiện như thế nào, hay vẫn được tính thêm giờ ở cơ quan cử đi tăng cường công tác?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 8/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó tại Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng và Điều 4 quy định về chế độ phụ cấp thu hút, Điều 13 quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Ngày 05/01/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, tại Mục II và Mục IV đã quy định nguyên tắc, căn cứ và chế độ trả lương làm việc thêm giờ.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Mai Phương liên hệ trực tiếp với bộ phận theo dõi, giải quyết chế độ, chính sách để được giải đáp.