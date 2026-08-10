Chính trị Cán bộ thôn, bon trước yêu cầu mới Sau sáp nhập, quy mô dân cư và địa bàn thôn, bon mở rộng, công việc của cán bộ cơ sở cũng nhiều hơn. Từ gần dân, sát dân đến chủ động ứng dụng công nghệ, đội ngũ cán bộ thôn, bon đang phải đổi mới phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu mới.

Anh Điểu Kha (ngoài cùng bên phải) thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc M’nông, đoàn kết, xây dựng bon làng phát triển

Nhiều việc hơn, yêu cầu cao hơn

Được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bon Ol Bu Tung - Bu Đách, xã Quảng Tín, anh Điểu Kha hiểu rằng, sau sáp nhập, trách nhiệm của người đứng đầu bon cũng cao hơn. Bon mới có 368 hộ dân, hơn 2.300 nhân khẩu, gần gấp đôi bon cũ; địa bàn rộng, dân cư sống phân tán. Trong đó, khoảng 300 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ thường xuyên ở nương rẫy nên việc thông tin, tuyên truyền, vận động gặp không ít khó khăn.

Anh Điểu Kha cho biết, được Đảng tín, dân cử cũng có nghĩa bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trước yêu cầu công việc ngày lớn, tất cả vì người dân

“Công việc của trưởng bon nay cũng khác, việc nhiều đòi hỏi bản thân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết thì mới có thể làm tròn vai”, anh Điểu Kha chia sẻ. Với anh Kha, được Đảng tín, dân cử cũng có nghĩa bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trước yêu cầu công việc ngày càng lớn, tất cả vì bà con trong bon. Trước mắt, anh đang cố gắng từng ngày để thực hiện lời hứa với bà con, góp phần giữ vững khối đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc M’nông và xây dựng bon làng ngày càng phát triển.

Ông Hoàng Ngọc Tuấn (bên phải) luôn gần gũi, sâu sát, nắm bắt tình hình đời sống người dân

Với ông Hoàng Ngọc Tuấn - Trưởng thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn là minh chứng cho uy tín được gây dựng từ quá trình gần dân, sát dân. Suốt 15 năm gắn bó với vai trò Trưởng thôn Đắk Snao 2, ông Tuấn luôn xem gần dân, hiểu dân là cách tốt nhất để làm công tác vận động ở cơ sở. Thôn Đắk Snao 2 trước đây có 313 hộ, khoảng 92% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông. Dù khác biệt về tiếng nói, tập quán, ông vẫn kiên trì bám thôn, bám dân, tạo được niềm tin với bà con.

“Muốn tuyên truyền hiệu quả, cán bộ cơ sở trước hết phải tự học hỏi, nắm chắc kiến thức pháp luật để giải thích cho người dân hiểu và tin”, ông Tuấn chia sẻ. Sau sáp nhập thôn Đắk Snao 1 và Đắk Snao 2, ông Tuấn tiếp tục được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đắk Snao.

Sau sắp xếp, xã Đắk Song không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn chú trọng lựa chọn, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao năng lực, uy tín, trẻ tuổi

Chuẩn hóa để đáp ứng yêu cầu mới

Tại xã Đắk Song, sau sắp xếp, xã giảm từ 11 xuống còn 6 thôn, bon. Cùng với tinh gọn đầu mối, địa phương chú trọng lựa chọn, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao năng lực, uy tín, ưu tiên đảng viên trẻ và những người có trình độ. Trong 6 trưởng thôn được bố trí sau sắp xếp, có 2 người trình độ đại học, 1 cao đẳng, 1 trung cấp và 2 người tốt nghiệp THPT. Qua đó, địa phương từng bước kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của thôn, bon trong điều kiện quy mô dân cư và địa bàn có nhiều thay đổi.

Ông Hoàng Ngọc Tuấn (bên trái) sử dụng nhóm zalo cộng đồng để tiếp nhận thông tin, phản ánh, nắm bắt tình hình người dân

Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Song cho biết, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, bon theo hướng trẻ hóa, chuẩn hóa và từng bước nâng cao năng lực số. Mỗi cán bộ cơ sở không chỉ cần có uy tín trong cộng đồng mà còn phải nhanh nhạy trong xử lý công việc, sử dụng công nghệ thông tin, chủ động tiếp cận các nền tảng số để phục vụ người dân tốt hơn. Trước yêu cầu thực tiễn, đội ngũ cán bộ thôn, bon đang từng bước kết hợp phương thức vận động trực tiếp với các kênh thông tin số để đưa chủ trương, chính sách đến người dân nhanh hơn, đồng thời nắm bắt và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở.

Thực tế cho thấy, sau sắp xếp, cán bộ thôn, bon không chỉ cần gần dân, hiểu dân mà còn phải chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng, nắm bắt tình hình dân cư, tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ chuyển đổi số. Điển hình, tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, nhóm zalo cộng đồng đang trở thành một kênh hỗ trợ công việc hiệu quả. Theo ông Hoàng Ngọc Tuấn, thông qua nhóm zalo, việc đưa chủ trương, chính sách đến bà con nhanh và kịp thời hơn. Đây cũng là kênh để thôn tiếp nhận thông tin, phản ánh, nắm bắt tình hình người dân.