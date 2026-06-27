Cận cảnh Anbernic RG 55G1: Thiết kế lấy cảm hứng từ Switch Lite và những nâng cấp đáng chú ý Video thực tế mới nhất về Anbernic RG 55G1 hé lộ thiết kế mặt kính 2.5D cao cấp, cần điều khiển Hall Effect chống trôi và hệ thống đèn LED RGB tùy biến độc đáo.

Anbernic vừa chính thức công bố video thực tế của mẫu máy chơi game cầm tay RG 55G1, mang đến cái nhìn chi tiết hơn thay vì những hình ảnh dựng đồ họa trước đó. Đoạn video xác nhận thiết kế của thiết bị mới mang nhiều nét tương đồng với Nintendo Switch Lite nhưng được bổ sung các vật liệu cao cấp và công nghệ điều khiển hiện đại.

Ngôn ngữ thiết kế: Sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại

Anbernic RG 55G1 gây ấn tượng với mặt trước được bao phủ hoàn toàn bởi lớp kính 2.5D, tạo cảm giác liền mạch và sang trọng hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Phần thân máy vẫn sử dụng chất liệu nhựa bền bỉ, giúp tối ưu trọng lượng cho việc cầm nắm trong thời gian dài.

The Anbernic RG 55G1 in Indigo, one of the three colors it will be available in.

Thiết bị sẽ được ra mắt với ba tùy chọn màu sắc chính bao gồm: Xám Retro (với các nút ABXY nhiều màu đặc trưng), màu Indigo (tím xanh) và phiên bản màu Đen truyền thống. Cách bố trí các phím chức năng tuân theo tiêu chuẩn của Switch, với cụm phím điều hướng (D-pad) được đặt phía trên cần joystick bên trái.

Công nghệ điều khiển Hall Effect và đèn nền RGB

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên RG 55G1 chính là việc trang bị cần điều khiển Hall Effect. Công nghệ này sử dụng cảm biến từ tính để nhận diện chuyển động, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trôi cần (drift) thường gặp trên các loại joystick truyền thống. Ngoài ra, xung quanh cần điều khiển còn được tích hợp vòng đèn LED RGB, cho phép hiển thị các hiệu ứng ánh sáng bắt mắt trong quá trình sử dụng.

Thông số thiết kế Chi tiết kỹ thuật Mặt trước Kính 2.5D bao phủ toàn bộ Chất liệu vỏ Nhựa ABS cao cấp Cần điều khiển Hall Effect tích hợp LED RGB Màu sắc Xám Retro, Indigo, Đen

Bố trí cổng kết nối và tính công thái học

Về mặt công thái học, Anbernic RG 55G1 có mặt lưng phẳng, chỉ có các nút trigger nhô cao. Thiết kế này tương tự như Nintendo Switch Lite, giúp máy gọn gàng nhưng có thể cần thêm phụ kiện grip case để tăng độ bám tay khi chơi các tựa game hành động mạnh.

Các cổng kết nối và phím vật lý được phân bổ như sau:

Cạnh trên: Phím nguồn và cụm phím tăng giảm âm lượng được đặt ở phía bên trái.

Phím nguồn và cụm phím tăng giảm âm lượng được đặt ở phía bên trái. Cạnh dưới: Khe cắm thẻ nhớ microSD, cổng sạc USB-C (đặt hơi lệch tâm) và giắc cắm âm thanh 3.5mm.

Trong khi các đối thủ như Ayaneo vừa giới thiệu Pocket Micro 2 và Retroid ra mắt Pocket Nova, Anbernic dường như đang tập trung hoàn thiện trải nghiệm phần cứng cho RG 55G1. Hiện tại, các thông số chi tiết về vi xử lý, dung lượng pin và mức giá vẫn chưa được hãng tiết lộ. Tuy nhiên, với thiết kế chỉn chu và các tính năng hiện đại, đây hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong thị trường máy chơi game cầm tay chạy Android hoặc Linux thời gian tới.