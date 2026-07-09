Cận cảnh bộ ba Seiko Presage Cocktail Time HCB: Nghệ thuật chế tác mặt số vân nổi Dòng Seiko Presage Cocktail Time mới với các mã HCB001J, HCB002J và HCB003J gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế mặt số vân nổi độc đáo và bộ máy 4R35B bền bỉ trong tầm giá 10 triệu đồng.

Dòng sản phẩm Seiko Presage Cocktail Time vừa đón nhận thêm ba thành viên mới mang mã hiệu HCB001J, HCB002J và HCB003J. Những hình ảnh thực tế đầu tiên được công bố bởi Fratello đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với ảnh đồ họa từ hãng, đặc biệt là độ chi tiết của mặt số vân nổi – điểm nhấn quan trọng nhất trên các mẫu đồng hồ này.

Hai mẫu đồng hồ Seiko Presage Cocktail Time HCB002J (trái) và HCB001J (phải) trong hình ảnh thực tế.

Kỹ nghệ chế tác mặt số vân nổi độc bản

Điểm thu hút nhất của bộ ba HCB chính là cấu trúc bề mặt dial. Khác với những hình ảnh quảng cáo phẳng lỳ, ảnh thực tế cho thấy các đường vân được dập nổi rõ nét, tạo hiệu ứng thị giác thay đổi theo góc nhìn của ánh sáng. Đáng chú ý nhất là phiên bản màu nâu HCB003J với các đường vân đan chéo dày đặc, gợi liên tưởng đến thớ gỗ lâu năm hoặc kết cấu của giấy washi truyền thống Nhật Bản. Việc kết hợp cùng các cọc số và kim màu vàng hồng giúp tổng thể chiếc đồng hồ trở nên ấm áp và sang trọng hơn.

Trong khi đó, mẫu HCB001J sở hữu tông màu xanh mòng két (teal) đậm và bão hòa hơn so với các bản render trước đó. Kết cấu bề mặt không đồng nhất tạo nên vẻ đẹp hữu cơ, tương phản thú vị với bộ dây kim loại năm mắt xích (five-link) được đánh bóng tỉ mỉ.

Thiết kế nhỏ gọn và trải nghiệm đeo thực tế

Bộ ba sản phẩm mới duy trì kích thước vỏ 38,5 mm, một thông số lý tưởng cho những người có cổ tay trung bình hoặc nhỏ, mang lại cảm giác lên tay gọn gàng và tinh tế. Phiên bản HCB002J với mặt số xanh lục bảo kết hợp cùng dây da màu nâu sáng được đánh giá là mẫu xe có tính thẩm mỹ cao nhất trong bộ sưu tập. Sự tương phản giữa sắc xanh đậm và tông ấm của dây da, đi kèm kim vàng, tạo nên một chỉnh thể hài hòa và nổi bật.

Cả ba mẫu đều sử dụng kính Hardlex dạng hộp (box-shaped), một đặc trưng của dòng Cocktail Time giúp tạo chiều sâu cho mặt số. Mặc dù kính Hardlex có khả năng chống lóa ở mức ổn định, nhưng ở các góc nhìn nghiêng, hiện tượng phản xạ ánh sáng vẫn xuất hiện nhẹ, điều này có thể quan sát rõ qua các bức ảnh chụp cạnh bên của mẫu HCB001J.

Thông số kỹ thuật và bộ máy vận hành

Về mặt kỹ thuật, dòng HCB được trang bị bộ máy tự động Caliber 4R35B quen thuộc của Seiko. Đây là bộ máy "ngựa thồ" đáng tin cậy trong phân khúc tầm trung, cho phép quan sát chuyển động thông qua nắp lưng trong suốt. Mức độ hoàn thiện của bộ máy dừng lại ở mức tiêu chuẩn, phù hợp với định hướng giá của dòng sản phẩm này.

Tại thị trường Nhật Bản, các mẫu đồng hồ này được niêm yết với mức giá 68.200 Yên (tương đương khoảng 421 USD hoặc hơn 10 triệu đồng). Hiện tại, bộ ba HCB001J, HCB002J và HCB003J mới chỉ được phát hành giới hạn cho thị trường nội địa Nhật Bản (JDM). Đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những tín đồ yêu thích phong cách Dress Watch cổ điển nhưng vẫn muốn tìm kiếm sự phá cách trong thiết kế mặt số.