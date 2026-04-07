Cận cảnh bộ sưu tập Casio G-Shock Luxe Black: Sự giao thoa giữa phong cách tối giản và độ bền quân đội Casio vừa giới thiệu dòng G-Shock Luxe Black tại Mỹ với các phiên bản GM-2100 và GA-2100, nổi bật nhờ thiết kế monochrome tinh tế và những nâng cấp quan trọng về mặt hiển thị.

Casio đã chính thức đưa bộ sưu tập G-Shock Luxe Black đến thị trường Mỹ, mang đến một làn gió mới cho dòng thiết kế "CasiOak" huyền thoại. Bộ sưu tập này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về màu sắc mà còn là sự tinh chỉnh về vật liệu và kỹ thuật hiển thị, nhằm đáp ứng nhu cầu của những người dùng tìm kiếm một chiếc đồng hồ vừa bền bỉ, vừa có thể phối hợp linh hoạt với trang phục thường ngày hoặc trang trọng.

Dòng G-Shock Luxe Black của Casio kết hợp diện mạo tối giản với độ bền đặc trưng của thương hiệu.

Triết lý thiết kế monochrome trên nền tảng CasiOak

Bộ sưu tập Luxe Black được xây dựng dựa trên cấu trúc bát giác đặc trưng của dòng 2100, vốn được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh là "CasiOak". Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở ngôn ngữ thiết kế monochrome (đơn sắc). Casio đã sử dụng các sắc độ đen khác nhau để tạo nên một tổng thể đồng nhất nhưng không hề đơn điệu.

Mặt số đen mờ được xử lý bề mặt với kết cấu hạt mịn, có khả năng hấp thụ ánh sáng và giảm thiểu hiện tượng phản xạ. Điều này không chỉ tạo nên vẻ ngoài "tàng hình" (stealthy) mà còn giúp các chi tiết khác trên mặt đồng hồ trở nên nổi bật hơn khi cần thiết.

Phân cấp vật liệu: GM-2100 "Metal-covered" và GA-2100 Resin

Trong đợt ra mắt này, Casio cung cấp hai lựa chọn vật liệu chính để người dùng cân nhắc dựa trên ngân sách và sở thích cá nhân:

Dòng GM-2100LXB (260 USD): Đây là các phiên bản "metal-covered". Khung viền bezel được làm từ thép không gỉ mạ ion đen, mang lại cảm giác cao cấp và đầm tay. Cần lưu ý rằng đây không phải là dòng full-metal như G-Steel, mà là sự kết hợp giữa lõi nhựa resin và lớp vỏ kim loại bảo vệ bên ngoài.

Đây là các phiên bản "metal-covered". Khung viền bezel được làm từ thép không gỉ mạ ion đen, mang lại cảm giác cao cấp và đầm tay. Cần lưu ý rằng đây không phải là dòng full-metal như G-Steel, mà là sự kết hợp giữa lõi nhựa resin và lớp vỏ kim loại bảo vệ bên ngoài. Dòng GA-2100LXB (145 USD): Phiên bản này sử dụng khung viền và dây đeo hoàn toàn bằng nhựa resin đen mờ. Với mức giá chỉ bằng gần một nửa so với bản kim loại, đây là lựa chọn tối ưu cho những ai ưu tiên sự nhẹ nhàng và tính thực dụng.

G-Shock GM-2100LXB-1A (trái) và GM-2100LXB-1A9 (phải) với các điểm nhấn bạc và vàng.

Cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa khả năng hiển thị

Một trong những thách thức lớn nhất của đồng hồ đen toàn bộ (all-black) là khả năng xem giờ trong điều kiện ánh sáng yếu. Để khắc phục điều này, Casio đã thực hiện một loạt cải tiến kỹ thuật:

Kim đồng hồ mới: Hệ thống kim giờ và kim phút được thiết kế mỏng hơn nhưng có tỷ lệ kéo dài hơn, giúp định vị thời gian nhanh chóng trên mặt số.

Hệ thống kim giờ và kim phút được thiết kế mỏng hơn nhưng có tỷ lệ kéo dài hơn, giúp định vị thời gian nhanh chóng trên mặt số. Cọc số lắng đọng hơi (Vapor Deposition): Các vạch chỉ giờ được chế tạo bằng công nghệ lắng đọng hơi, tạo ra lớp hoàn thiện kim loại sắc sảo. Phiên bản LXB-1A sử dụng tông màu bạc, trong khi LXB-1A9 sử dụng tông vàng để tạo sự tương phản nhẹ nhàng.

Các vạch chỉ giờ được chế tạo bằng công nghệ lắng đọng hơi, tạo ra lớp hoàn thiện kim loại sắc sảo. Phiên bản LXB-1A sử dụng tông màu bạc, trong khi LXB-1A9 sử dụng tông vàng để tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Hệ thống chiếu sáng kép: Đèn Super Illuminator LED được trang bị cho cả mặt số analog và màn hình kỹ thuật số, đảm bảo trải nghiệm xem giờ không bị gián đoạn.

Casio G-Shock GA-2100LXB-1A phiên bản nhựa resin kinh tế hơn.

Casio G-Shock GA-2100LXB-1A9 mang lại sự tương phản nhẹ nhàng giữa sắc đen và vàng.

Thông số kỹ thuật và tính năng cốt lõi

Mặc dù có sự khác biệt về vật liệu và giá thành, cả bốn mẫu trong bộ sưu tập Luxe Black đều sở hữu bộ tính năng tiêu chuẩn mạnh mẽ của dòng G-Shock:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kháng nước 200 mét (20 Bar) Giờ thế giới 31 múi giờ (48 thành phố) Bấm giờ Độ chính xác 1/100 giây Báo thức 5 chế độ báo thức hàng ngày Lịch Tự động hoàn toàn đến năm 2099 Pin Khoảng 3 năm (sử dụng 2 viên SR726W)

Bên cạnh đó, các mẫu này vẫn duy trì mặt số phụ hiển thị thứ trong tuần ở vị trí 9 giờ và một màn hình LCD nhỏ góc 4-6 giờ. Tính năng "Hand-shift" cho phép các kim đồng hồ tạm thời di chuyển để không che khuất màn hình kỹ thuật số khi người dùng cần đọc thông số.

Tại thị trường Mỹ, bộ sưu tập đã bắt đầu lên kệ với mức giá 260 USD cho các phiên bản GM-2100LXB kim loại và 145 USD cho các phiên bản GA-2100LXB bằng nhựa resin.