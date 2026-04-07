Cận cảnh Citizen Campanola Kōjō: Tuyệt tác đồng hồ Nhật Bản với vòng sạc Ring Solar ẩn mình Citizen vừa ra mắt hai phiên bản giới hạn Campanola lấy cảm hứng từ hiện tượng ánh sáng Kōjō, gây ấn tượng với công nghệ Eco-Drive Ring Solar và mặt số xà cừ tinh xảo.

Citizen vừa chính thức trình làng hai mẫu đồng hồ giới hạn mới thuộc phân khúc cao cấp Campanola, lấy cảm hứng từ hiện tượng quang học "Kōjō" – thuật ngữ Nhật Bản mô tả những tia sáng tỏa ra từ một nguồn sáng rực rỡ như ngôi sao. Hai mã hiệu BU0020-71N và BU0024-02N không chỉ là những cỗ máy thời gian mà còn là minh chứng cho sự kết hợp giữa kỹ nghệ thủ công và công nghệ sạc năng lượng ánh sáng độc bản.

Công nghệ Eco-Drive Ring Solar: Giải pháp tối ưu cho thẩm mỹ mặt số

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên bộ đôi này chính là bộ máy Caliber 8730 Eco-Drive Ring Solar. Khác với các dòng Eco-Drive thông thường phải hấp thụ ánh sáng xuyên qua mặt số (đòi hỏi mặt số phải có độ trong suốt nhất định), công nghệ Ring Solar thu thập năng lượng thông qua một khe hở hẹp nằm giữa mặt số và vòng chương (chapter ring).

Giải pháp kỹ thuật này cho phép các nghệ nhân Citizen tự do sáng tạo mặt số với những vật liệu hoàn toàn không xuyên sáng như xà cừ hoặc kim loại có họa tiết phức tạp. Điều này giúp mặt số của dòng Campanola đạt được độ chi tiết và chiều sâu thẩm mỹ tối đa mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sạc pin của đồng hồ.

Citizen Campanola BU0020-71N và BU0024-02N với mặt số xanh và đen.

Ngôn ngữ thiết kế mô phỏng hiện tượng quang học Kōjō

Để tái hiện hiện tượng ánh sáng Kōjō trên cổ tay, Citizen đã áp dụng cấu trúc mặt số đa tầng. Một vòng bezel nội bộ bằng kính sapphire được đặt phía trên bề mặt chính, với mặt dưới được xử lý lớp phủ màu đặc biệt. Lớp phủ này có khả năng thay đổi cường độ sắc thái tùy theo góc nhìn và ánh sáng môi trường, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động như những tia sáng đang chuyển động.

Tại vị trí 6 giờ, ô lịch tuần trăng (moonphase) được chế tác từ xà cừ tự nhiên, mang lại vẻ sang trọng và cổ điển. Các chức năng lịch khác được bố trí đối xứng với lịch ngày ở góc 12 giờ, lịch thứ ở góc 9 giờ và lịch tháng ở góc 3 giờ, tạo nên một tổng thể cơ học phức tạp nhưng vô cùng hài hòa.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản giới hạn

Dù chia sẻ chung cấu trúc thiết kế và bộ máy, hai phiên bản lại mang đến hai phong cách đối lập:

BU0020-71N (Phiên bản xanh): Mang tông màu ấm áp với mặt số xanh sunray, cọc số La Mã và bộ kim mạ vàng nổi bật. Phiên bản này đi kèm dây đeo thép không gỉ truyền thống và chỉ được sản xuất giới hạn 250 chiếc.

Mang tông màu ấm áp với mặt số xanh sunray, cọc số La Mã và bộ kim mạ vàng nổi bật. Phiên bản này đi kèm dây đeo thép không gỉ truyền thống và chỉ được sản xuất giới hạn 250 chiếc. BU0024-02N (Phiên bản đen): Hướng đến sự huyền bí và hiện đại với bộ vỏ thép phủ DLC đen chống trầy xước, mặt số đen sâu thẳm kết hợp với các chi tiết màu xám. Phiên bản này đi kèm dây da cao cấp, giới hạn chỉ 170 chiếc và có số thứ tự riêng biệt ở mặt lưng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Citizen Campanola BU0020-71N / BU0024-02N Bộ máy Caliber 8730 Eco-Drive Ring Solar Đường kính 43.5 mm Độ dày 14.8 mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ (BU0020) / Thép phủ DLC đen (BU0024) Tính năng Lịch tuần trăng, Lịch thứ/ngày/tháng (Triple Calendar) Số lượng giới hạn 250 chiếc (Xanh) / 170 chiếc (Đen)

Hiện tại, bộ đôi này được phát hành độc quyền cho thị trường Nhật Bản. Mặc dù mức giá chính thức chưa được xác nhận, nhưng với truyền thống của dòng Campanola, đây chắc chắn là những món đồ sưu tầm giá trị dành cho những người đam mê đồng hồ ưu tiên sự kết hợp giữa công nghệ sạc ánh sáng bền bỉ và nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo.