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    Cận cảnh Galaxy Watch Ultra 2: Bước ngoặt với chip Snapdragon và pin 800 mAh

    Tuệ Nhân20/07/2026 12:15

    Thế hệ Galaxy Watch Ultra 2 sắp tới đánh dấu sự thay đổi lớn khi Samsung chuyển sang sử dụng chip Snapdragon Wear Elite 3nm cùng viên pin dung lượng 'khủng' lên tới 800 mAh.

    Những hình ảnh quảng bá rò rỉ mới nhất đã hé lộ một cuộc cải tổ toàn diện trên dòng đồng hồ thông minh cao cấp nhất của Samsung. Galaxy Watch Ultra 2 không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật về ngoại hình, mà còn là sự thay đổi cốt lõi về cấu trúc phần cứng bên trong, hứa hẹn tạo nên tiêu chuẩn mới cho thiết bị đeo Android.

    Sự chuyển dịch lịch sử từ Exynos sang Snapdragon Wear Elite

    Điểm đáng chú ý nhất trong đợt rò rỉ này là việc Samsung dường như sẽ loại bỏ vi xử lý Exynos cây nhà lá vườn để chuyển sang sử dụng Snapdragon Wear Elite của Qualcomm trên tiến trình 3nm của TSMC. Đây là một bước đi bất ngờ, đánh dấu lần đầu tiên dòng Ultra sử dụng silicon từ Qualcomm.

    Samsung Watch Ultra 2 với chip Snapdragon
    Samsung Watch Ultra 2 with Snapdragon

    Vi xử lý mới không chỉ mang lại hiệu năng vượt trội mà còn tích hợp NPU (đơn vị xử lý thần kinh) chuyên dụng. Đây là con chip thiết bị đeo đầu tiên của Qualcomm có phần cứng AI riêng biệt, cho phép thực hiện các tính năng như trả lời tin nhắn thông minh và huấn luyện thể hình ngay trên đồng hồ mà không cần kết nối với điện thoại.

    Nâng cấp pin 36%: Lời giải cho bài toán thời lượng sử dụng

    Dung lượng pin luôn là điểm yếu của các dòng smartwatch hiệu năng cao, nhưng Samsung đã đưa ra lời giải ấn tượng trên Galaxy Watch Ultra 2. Theo các hình ảnh rò rỉ, thiết bị sẽ sở hữu viên pin lên tới 800 mAh, tăng khoảng 36% so với mức 590 mAh trên các thế hệ tiền nhiệm.

    Dung lượng pin Samsung Watch Ultra 2
    Samsung Watch Ultra 2 battery capacity

    Sự kết hợp giữa viên pin lớn hơn và khả năng tiết kiệm điện năng từ tiến trình 3nm của chip Snapdragon Wear Elite được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian sử dụng thực tế lên nhiều ngày, ngay cả khi bật chế độ màn hình luôn hiển thị (Always-on Display).

    Thiết kế tinh chỉnh và độ bền đạt chuẩn IP69K

    Mặc dù sở hữu viên pin lớn hơn, Galaxy Watch Ultra 2 lại có phần thân vỏ mỏng hơn 12% so với thế hệ trước. Samsung vẫn duy trì cấu trúc khung bằng Titanium bền bỉ nhưng đã nâng cấp khả năng kháng nước và bụi lên chuẩn IP69K, mức cao nhất hiện nay đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng.

    Chuẩn IP69K và khung Titanium
    IP69K rating and Titanium build

    Về thẩm mỹ, các hình ảnh cho thấy hai tùy chọn màu sắc chính: phiên bản dây đeo xanh ô-liu đi kèm khung titan tự nhiên và phiên bản đen toàn bộ với vòng cam bao quanh núm xoay. Hệ thống hai nút bấm vật lý đặc trưng của dòng Ultra vẫn được giữ lại để tối ưu cho các thao tác điều khiển nhanh.

    Hai tùy chọn màu sắc của Samsung Watch Ultra 2
    Samsung Watch Ultra 2 in 2 colorways

    Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Watch Ultra 2

    Đặc tính Thông số dự kiến
    Vi xử lý Qualcomm Snapdragon Wear Elite (3nm)
    Dung lượng Pin 800 mAh
    Chất liệu vỏ Titanium (mỏng hơn 12%)
    Độ bền IP69K
    Tính năng AI NPU tích hợp, hỗ trợ AI on-device

    Dự kiến, Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 cùng với Galaxy Watch 9 tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Sự kiện này hứa hẹn sẽ là cột mốc quan trọng khi toàn bộ dòng smartwatch năm 2026 của Samsung chuyển sang sử dụng hoàn toàn chip Qualcomm.

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      Cận cảnh Galaxy Watch Ultra 2: Bước ngoặt với chip Snapdragon và pin 800 mAh
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