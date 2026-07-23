Cận cảnh HONOR Pad X9 Max: Màn hình 13 inch 120Hz và pin 10,100mAh khuấy đảo phân khúc tầm trung HONOR Pad X9 Max vừa ra mắt với màn hình 13 inch siêu lớn, tần số quét 120Hz cùng viên pin 10,100mAh, định hình lại tiêu chuẩn trải nghiệm giải trí và làm việc di động trong tầm giá 12 triệu đồng.

Thị trường máy tính bảng tầm trung vừa đón nhận một tân binh cực kỳ nặng ký đến từ nhà HONOR với tên gọi HONOR Pad X9 Max. Sự xuất hiện của chiếc máy tính bảng phân khúc "siêu to khổng lồ" này hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc thiết bị giải trí gia đình và học tập trực tuyến trong thời gian tới.

HONOR Pad X9 Max ra mắt

Màn hình 13 inch và khả năng hiển thị vượt trội

Điểm nhấn chiếm trọn sự chú ý trên chiếc máy tính bảng này chính là màn hình LCD kích thước lên tới 13 inch. Với độ phân giải sắc nét 2500 x 1560 pixels cùng tần số quét mượt mà 120Hz, mọi thao tác vuốt chạm hay trải nghiệm xem phim, chơi game trên máy đều cực kỳ đã mắt.

Máy tính bảng mới của HONOR sẽ mang đến những giây phút giải trí tuyệt vời cho người dùng

Bên cạnh đó, tấm nền của thiết bị còn hỗ trợ hiển thị 1.07 tỷ màu cùng độ sáng tối đa đạt 700 nits. Honor cũng rất tâm lý khi trang bị chế độ hiển thị giống như giấy sách, công nghệ DC dimming cùng chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland giúp hạn chế tối đa tình trạng mỏi mắt khi người dùng làm việc hoặc giải trí trong thời gian dài. Phần viền màn hình được tối ưu khá tốt, giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 88%.

Hiệu năng Snapdragon 6s 4G Gen 2 và viên pin quái vật

Cung cấp sức mạnh cho máy là bộ vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2. Dù không phải là một con chip quá khủng để chiến các tựa game nặng ở mức đồ họa cao nhất, cấu hình này vẫn dư sức đáp ứng mượt mà các tác vụ học tập, làm việc văn phòng và giải trí nhẹ nhàng thường ngày.

HONOR Pad X9 Max có dung lượng pin khủng

Để hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn, thiết bị đi kèm dung lượng RAM tối đa 6GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB. Người dùng hoàn toàn có thể mở rộng thêm dung lượng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa lên tới 2TB. Điểm cộng cực lớn khác nằm ở viên pin dung lượng khổng lồ 10,100mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 45W, cho phép xem video liên tục tới 16 giờ.

Hệ điều hành MagicOS 10 dựa trên Android 16

HONOR Pad X9 Max được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10 tùy biến dựa trên hệ điều hành Android 16 mới nhất. Phiên bản phần mềm này mang đến nhiều tính năng hữu ích như AI Memo giúp ghi chú thông minh, trình quản lý tệp tin trực quan theo phong cách máy tính cá nhân. Đặc biệt, khả năng chia sẻ dữ liệu đa nền tảng cho phép máy kết nối và truyền tải file mượt mà với các thiết bị chạy Android, iOS, HarmonyOS, Windows và cả macOS.

Sản phẩm có thiết kế hiện đại

Thiết kế mỏng nhẹ và âm thanh IMAX Enhanced

Dù sở hữu màn hình và viên pin siêu lớn, thiết bị vẫn giữ được ngoại hình vô cùng thanh thoát với bộ khung nhôm nguyên khối sang trọng. Máy có độ mỏng ấn tượng chỉ 6.72mm và trọng lượng khoảng 618 grams. Trải nghiệm giải trí được nâng tầm nhờ hệ thống bốn loa chất lượng cao, tích hợp công nghệ âm thanh vòm IMAX Enhanced sống động.

Đây là lựa chọn tuyệt vời của người dùng

Thông số Chi tiết Màn hình 13 inch LCD, 120Hz, 2500 x 1560 pixels Vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM/ROM Tối đa 6GB / 256GB (Hỗ trợ thẻ nhớ 2TB) Pin/Sạc 10,100mAh, sạc nhanh 45W Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16) Trọng lượng 618g

Giá bán và khả năng tiếp cận

Hiện tại, mẫu máy tính bảng này đã xuất hiện tại thị trường Anh với hai phiên bản cấu hình:

Phiên bản RAM 4GB/128GB: 349.99 Bảng Anh (khoảng 12.32 triệu đồng).

Phiên bản RAM 6GB/256GB: 449.99 Bảng Anh (khoảng 17.61 triệu đồng).

Với những trang bị chất lượng về màn hình và thời lượng pin, HONOR Pad X9 Max hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng giải trí tầm trung khi chính thức mở bán rộng rãi.