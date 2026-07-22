Cận cảnh Moto Pad 70 Groove: Tablet giải trí với màn hình 2.5K và hệ thống 9 loa JBL Motorola xác nhận ra mắt Moto Pad 70 Groove vào ngày 31/7, sở hữu màn hình 12.1 inch 120Hz, hệ thống 9 loa JBL công suất 48W và viên pin dung lượng lớn 10,200mAh.

Motorola vừa chính thức xác nhận lịch ra mắt mẫu máy tính bảng mới mang tên Moto Pad 70 Groove vào ngày 31/7. Sản phẩm được định vị trong phân khúc thiết bị giải trí cao cấp với những thông số kỹ thuật ấn tượng về khả năng hiển thị và âm thanh, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa phương tiện vượt trội.

Màn hình 12.1 inch độ phân giải 2.5K tối ưu hiển thị

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Moto Pad 70 Groove là màn hình kích thước lớn 12.1 inch. Tấm nền này sở hữu độ phân giải 2.5K, kết hợp cùng tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà.

Moto Pad 70 Groove sở hữu màn hình kích thước 12.1 inch rộng rãi với tấm nền độ phân giải 2.5K

Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ độ sáng tối đa lên tới 800 nits trong chế độ High Brightness Mode (HBM), đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường có cường độ ánh sáng mạnh. Để nâng cao trải nghiệm điện ảnh, Motorola đã tích hợp các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như HDR10 và Dolby Vision, giúp tái tạo dải màu sắc sống động và độ tương phản sâu.

Các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như HDR10 và Dolby Vision cũng xuất hiện trên sản phẩm này

Hệ thống 9 loa JBL công suất 48W mạnh mẽ

Bên cạnh màn hình chất lượng, Moto Pad 70 Groove còn gây chú ý với hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi JBL. Máy trang bị tổng cộng 9 loa, cung cấp tổng công suất đầu ra lên đến 48W. Đây là một con số ấn tượng đối với một thiết bị máy tính bảng, cho phép tạo ra không gian âm thanh vòm mạnh mẽ.

Motorola đã tích hợp dàn loa JBL với tổng cộng 9 loa, cung cấp công suất đầu ra lên đến 48W

Sự kết hợp giữa phần cứng từ JBL và các công nghệ âm thanh bổ trợ như Dolby Atmos cùng chuẩn Hi-Res Audio giúp thiết bị mô phỏng âm thanh chân thực hơn, phục vụ tốt nhu cầu nghe nhạc và xem phim chất lượng cao.

Hiệu năng dự kiến và dung lượng pin

Để duy trì hoạt động cho hệ thống giải trí tiêu tốn nhiều năng lượng, Moto Pad 70 Groove được trang bị viên pin dung lượng 10,200mAh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, viên pin này có thể đáp ứng nhu cầu xem video liên tục trong khoảng 15 giờ. Đi kèm với máy là bộ sạc nhanh công suất 68W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng.

Máy có viên pin khủng 10,200mAh, đủ sức đáp ứng nhu cầu xem video liên tục lên đến 15 giờ

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật chính của Moto Pad 70 Groove dựa trên các thông tin đã được xác nhận:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 12.1 inch, 2.5K, 120Hz, 800 nits Công nghệ hiển thị HDR10, Dolby Vision Âm thanh 9 loa JBL, 48W, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Dung lượng pin 10,200mAh Sạc nhanh 68W Vi xử lý (Dự kiến) MediaTek Dimensity 7400 Camera (Dự kiến) Sau 13MP / Trước 8MP

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng Moto Pad 70 Groove có thể là phiên bản đổi tên của mẫu Lenovo Tab Plus Gen 2 tại một số thị trường. Nếu giả thuyết này chính xác, máy sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ giải trí và làm việc cơ bản.

Với việc tập trung mạnh vào hệ thống loa và màn hình độ phân giải cao, Moto Pad 70 Groove hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng chuyên dụng cho giải trí đa phương tiện khi chính thức lên kệ vào cuối tháng 7.