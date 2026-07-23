Cận cảnh Oppo Find X10 series: Cụm camera khổng lồ và cấu hình Dimensity 9600 mạnh mẽ Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về Oppo Find X10 series cho thấy thay đổi lớn về thiết kế camera, tích hợp nút AI tùy chỉnh và khả năng sở hữu cảm biến lên tới 200MP.

Sau sự thành công của dòng Find X9, Oppo đang chuẩn bị cho thế hệ flagship tiếp theo mang tên Find X10 series. Dù dự kiến phải đến quý 4 năm 2026 mới chính thức trình làng, nhưng những hình ảnh thực tế đầu tiên của thiết bị này đã bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, hé lộ ngôn ngữ thiết kế và những nâng cấp quan trọng về phần cứng.

Thiết kế cụm camera mới trên Oppo Find X10 series

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, dòng Oppo Find X10 gây ấn tượng mạnh với cụm camera sau được thiết kế theo dạng module hình chữ nhật nằm ngang chiếm diện tích lớn. Cấu trúc này bao gồm ba ống kính chính được đặt ở phía bên trái, trong khi đèn flash và cảm biến đa phổ (multispectral sensor) nằm ở phía bên phải.

Hình ảnh rò rỉ thực tế của Oppo Find X10 series.

Cách bố trí này có nhiều nét tương đồng với phiên bản Oppo Find X9s Pro đã ra mắt vào tháng 4 năm 2026. Trong các bức ảnh thực tế, thiết bị được đặt trong ốp lưng bảo mật chuyên dụng bên cạnh một chiếc iPhone 17 Pro, cho thấy kích thước tổng thể của Find X10 khá tương đồng với các mẫu flagship màn hình lớn hiện nay.

Cấu hình phần cứng và những tính năng đột phá

Về sức mạnh bên trong, dòng Find X10 được dự báo sẽ sử dụng dòng chipset Dimensity 9600-series mới nhất từ MediaTek. Đây là bước đi nhất quán của Oppo trong việc tối ưu hóa hiệu năng và khả năng xử lý hình ảnh thông qua sự hợp tác chặt chẽ với nhà sản xuất chip Đài Loan.

Thông tin rò rỉ về thông số kỹ thuật của dòng Find X10.

Đáng chú ý, chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho biết Oppo có thể sẽ trang bị một nút AI chuyên dụng có khả năng tùy chỉnh chức năng cho người dùng. Đây là nỗ lực của hãng nhằm đón đầu xu hướng trí tuệ nhân tạo trên smartphone. Về tùy chọn màu sắc, dòng máy mới dự kiến sẽ có ít nhất ba màu: trắng, cam và xanh lơ (cyan).

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Oppo Find X10 series

Thông số Chi tiết dự kiến Chipset MediaTek Dimensity 9600-series Các phiên bản Find X10, Find X10 Pro, Find X10 Pro Max Camera chính Cảm biến đa phổ, hỗ trợ AI Tính năng đặc biệt Nút AI tùy chỉnh Thời gian ra mắt Quý 4 năm 2026

Tham vọng với hệ thống camera 200MP

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần rò rỉ này chính là thông tin về phiên bản cao cấp nhất - Oppo Find X10 Pro Max. Một số nguồn tin cho rằng mẫu máy này có thể được trang bị tới ba camera sau cùng sở hữu độ phân giải 200MP. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một bước nhảy vọt về phần cứng nhiếp ảnh di động, cho phép zoom quang học và xử lý chi tiết ở mức độ chưa từng có.

Oppo Find X9s Pro.

Dòng sản phẩm dự kiến sẽ bao gồm ba biến thể chính: Find X10 tiêu chuẩn, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max. Việc duy trì thiết kế tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh cho thấy Oppo vẫn kiên định với định hướng biến dòng Find X thành những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thu nhỏ trong hình dáng smartphone.