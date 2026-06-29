Cận cảnh OPPO Reno16 F: Camera selfie 50MP và pin 7000mAh liệu có thống trị phân khúc? OPPO Reno16 F gây chú ý với camera selfie 50MP, viên pin 7000mAh cùng khả năng kháng nước chuẩn IP69K, hứa hẹn là đối thủ nặng ký trong phân khúc tầm trung sắp tới.

Dòng sản phẩm Reno của OPPO sắp đón nhận thêm thành viên mới tại thị trường Việt Nam vào ngày 2/7 tới. Trong đó, OPPO Reno16 F đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ những rò rỉ về cấu hình phần cứng mạnh mẽ và hệ thống camera được tối ưu hóa cho xu hướng sáng tạo nội dung số.

Nâng cấp hệ thống camera với phong cách DigiCam

Theo các thông tin kỹ thuật mới nhất, OPPO Reno16 F sẽ tập trung mạnh vào trải nghiệm nhiếp ảnh với bộ chất ảnh DigiCam. Đây là giải pháp xử lý hình ảnh hướng đến phong cách trẻ trung, mô phỏng màu sắc của các dòng máy ảnh kỹ thuật số cổ điển nhưng vẫn đảm bảo độ chi tiết cao.

OPPO Reno16 F sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Đáng chú ý, thiết bị được cho là sẽ tích hợp chế độ Pop Cam. Tính năng này sử dụng các thuật toán xử lý độ tương phản và màu sắc tinh tế, giúp người dùng tạo ra những bức ảnh có chiều sâu điện ảnh mà không cần qua nhiều bước hậu kỳ phức tạp. Ngoài ra, tính năng Ghép Ảnh Sáng Tạo AI cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện, cho phép người dùng thay đổi bố cục và kết hợp nhiều khoảnh khắc một cách thông minh.

Điện thoại tầm trung sắp tới của OPPO sẽ có camera selfie siêu rộng 50MP

Đột phá camera selfie góc siêu rộng 50MP

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Reno16 F chính là camera trước độ phân giải lên đến 50MP với ống kính góc siêu rộng. Đây là một bước tiến lớn so với các thế hệ tiền nhiệm, giải quyết bài toán chụp ảnh selfie nhóm hoặc quay vlog cá nhân với khung hình thoáng hơn và độ chi tiết sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hiệu năng bền bỉ với viên pin dung lượng 7000mAh

Bên cạnh camera, cấu hình năng lượng của Reno16 F cũng rất ấn tượng. Máy sở hữu viên pin dung lượng lên tới 7000mAh, một con số hiếm thấy trong dòng Reno vốn ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ. Để tối ưu thời gian sử dụng, OPPO trang bị công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W, giúp nạp đầy năng lượng cho viên pin lớn trong thời gian ngắn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Màn hình AMOLED 6.57 inch, FHD+, 120Hz, 1400 nits Vi xử lý Dimensity 7300-Energy 5G Bộ nhớ RAM 8GB / ROM 256GB Camera sau Chính 50MP (OIS), Góc rộng 8MP, Tele 50MP (OIS) Camera trước 50MP (Góc siêu rộng) Pin và Sạc 7000mAh, SuperVOOC 80W Độ bền Chuẩn kháng nước IP66, IP68, IP69, IP69K

Về khả năng xử lý, thiết bị sử dụng chipset Dimensity 7300-Energy 5G kết hợp cùng RAM 8GB. Đây là dòng chip được tối ưu hóa khả năng tiêu thụ điện năng, phù hợp với người dùng cần một thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài. Đặc biệt, Reno16 F còn đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi cao cấp nhất hiện nay bao gồm IP68 và IP69K, cho phép máy chống chịu tốt hơn trong các môi trường khắc nghiệt.

Với sự kết hợp giữa hệ thống camera chuyên dụng và viên pin dung lượng khủng, OPPO Reno16 F hứa hẹn sẽ là một giải pháp công nghệ toàn diện cho người dùng trẻ tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2025.