Cận cảnh sạc dự phòng Xiaomi 20.000 mAh mới: Sạc cùng lúc 3 thiết bị và bảo vệ pin tối ưu Xiaomi vừa ra mắt mẫu sạc dự phòng 20.000 mAh 22.5W phiên bản quốc tế với thiết kế vỏ nhựa vân nhám, hỗ trợ sạc dòng điện thấp và tích hợp hệ thống bảo vệ mạch đa lớp tiên tiến.

Xiaomi vừa chính thức đưa mẫu sạc dự phòng 20.000 mAh 22.5W mới lên hệ thống website toàn cầu, đánh dấu bước chuẩn bị cho việc phân phối rộng rãi sản phẩm này trong năm 2026. Đây là phiên bản kế nhiệm tập trung mạnh mẽ vào tính an toàn và khả năng tương thích linh hoạt với nhiều loại thiết bị điện tử khác nhau.

Thiết kế tối ưu và khả năng kết nối đa dạng

Về ngoại hình, mẫu sạc dự phòng mới của Xiaomi sở hữu thân vỏ bằng nhựa với bề mặt được hoàn thiện theo dạng vân nhám (spark-texture). Kiểu thiết kế này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn mà còn giúp thiết bị chống bám vân tay và trầy xước hiệu quả trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sạc dự phòng mới của Xiaomi có thân bằng nhựa với lớp hoàn thiện 'spark-texture'.

Đáng chú ý, thiết bị được trang bị hệ thống cổng kết nối phong phú bao gồm một cổng USB Type-C và hai cổng USB Type-A. Cấu hình này cho phép người dùng sạc cùng lúc ba thiết bị, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cả điện thoại, máy tính bảng và các phụ kiện thông minh khác một cách tiện lợi.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất hoạt động

Sạc dự phòng Xiaomi 20.000 mAh 22.5W sở hữu mức năng lượng pin 74 Wh với dung lượng định mức 20.000 mAh. Với kích thước vật lý 150,6 x 72,2 x 26,3 mm, sản phẩm vẫn giữ được độ gọn gàng cần thiết để mang theo trong các chuyến đi.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Dung lượng pin 20.000 mAh (74 Wh) Công suất đầu ra tối đa 22.5W Cổng kết nối 1x USB Type-C, 2x USB Type-A Kích thước 150,6 x 72,2 x 26,3 mm Tính năng an toàn Bảo vệ quá dòng, quá nhiệt, chống cháy nổ

Một trong những điểm cộng lớn của sản phẩm là khả năng hỗ trợ sạc dòng điện thấp. Tính năng này cực kỳ quan trọng đối với những người dùng sử dụng tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hoặc vòng đeo tay sức khỏe, vốn là những thiết bị yêu cầu dòng sạc nhỏ để đảm bảo tuổi thọ pin lâu dài.

Hệ thống bảo vệ an toàn đạt chuẩn quốc tế

Bên cạnh hiệu suất, Xiaomi đặc biệt nhấn mạnh vào tính an toàn của sản phẩm. Thiết bị tích hợp nhiều lớp bảo vệ mạch điện, bao gồm ngăn ngừa quá dòng, quá nhiệt và các rủi ro liên quan đến cháy nổ. Đây được xem là phản ứng của hãng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho các phụ kiện năng lượng sau những cải tiến tại thị trường nội địa Trung Quốc trước đó.

Mặc dù phiên bản quốc tế không đi kèm cáp sạc tích hợp sẵn như phiên bản tại thị trường Trung Quốc, nhưng việc xuất hiện trên website toàn cầu cho thấy Xiaomi đang sẵn sàng đưa sản phẩm tới nhiều khu vực trong năm 2026. Hiện tại, sản phẩm dự kiến sẽ được bán ra với tùy chọn màu đen truyền thống, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp và tối giản.