Cận cảnh thiết kế Samsung Galaxy Tab S12+: Camera ẩn trong viền và sức mạnh từ chipset tiến trình 3nm Hình ảnh thực tế từ chứng nhận Safety Korea đã hé lộ diện mạo mặt trước của Galaxy Tab S12+. Thay vì thiết kế đục lỗ, Samsung dường như vẫn giữ camera trước trong viền màn hình, kết hợp cùng cấu hình dự kiến sử dụng chip Dimensity 9500 cao cấp.

Samsung đang chuẩn bị trình làng thế hệ máy tính bảng flagship tiếp theo của mình vào cuối năm nay. Những hình ảnh thực tế đầu tiên về thiết kế mặt trước của Galaxy Tab S12+ vừa chính thức lộ diện thông qua các cơ quan chứng nhận, mang đến cái nhìn cụ thể hơn về định hướng thiết kế của hãng công nghệ Hàn Quốc đối với dòng thiết bị cao cấp này.

Thiết kế mặt trước: Duy trì sự ổn định với camera viền màn hình

Theo báo cáo từ SammyGuru, hai biến thể của Galaxy Tab S12+ bao gồm phiên bản Wi-Fi (mã hiệu SM-X840) và phiên bản 5G dành riêng cho thị trường Hàn Quốc (mã hiệu SM-X846N) đã chính thức nhận được chứng nhận Safety Korea. Hình ảnh đi kèm trong danh sách chứng nhận này đã giải đáp những thắc mắc về cách bố trí camera trước của máy.

Hình ảnh thực tế của Galaxy Tab S12+ từ cơ quan chứng nhận Safety Korea.

Trái ngược với những tin đồn trước đó cho rằng Samsung sẽ áp dụng thiết kế đục lỗ (punch-hole) trực tiếp trên tấm nền, hình ảnh thực tế cho thấy camera selfie vẫn được đặt gọn trong phần viền màn hình (bezel). Lựa chọn thiết kế này giúp màn hình giữ được sự toàn vẹn, không gây gián đoạn thị giác khi người dùng làm việc hoặc giải trí trên một không gian hiển thị lớn.

Cấu hình rò rỉ: Bước tiến với tiến trình 3nm

Mặc dù tài liệu chứng nhận Safety Korea không đi sâu vào chi tiết thông số kỹ thuật, nhưng các thông tin rò rỉ trước đó đã phác thảo nên một cấu hình cực kỳ mạnh mẽ cho dòng Galaxy Tab S12. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, một chipset tám nhân hàng đầu được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất hiện nay.

Mẫu Galaxy Tab S11 Ultra tiền nhiệm.

Bên cạnh phiên bản Plus, biến thể cao cấp nhất là Galaxy Tab S12 Ultra cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc máy tính bảng Android:

Màn hình: Kích thước lớn lên tới 14,6 inch.

Kích thước lớn lên tới 14,6 inch. Pin: Dung lượng cực đại 11.600 mAh.

Dung lượng cực đại 11.600 mAh. Hiệu năng: Tối ưu hóa từ kiến trúc 3nm của Dimensity 9500.

Thời điểm ra mắt và kỳ vọng thị trường

Dòng Galaxy Tab S11 tiền nhiệm đã được Samsung giới thiệu vào tháng 09/2025. Theo lộ trình phát triển sản phẩm truyền thống, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt Galaxy Tab S12 series cùng với mẫu điện thoại Galaxy S26 FE vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026.

Việc Samsung cân nhắc chuyển sang sử dụng chipset Dimensity cao cấp thay vì Snapdragon trên dòng máy tính bảng hàng đầu được xem là một bước đi chiến lược. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà còn tận dụng khả năng tối ưu nhiệt lượng hiệu quả của MediaTek, một yếu tố sống còn đối với các thiết bị di động có màn hình lớn và thân máy mỏng.