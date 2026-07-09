Giáo dục - Đào tạo Cần có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực Về định hướng tuyển sinh vào lớp 10, mục tiêu dài hạn là "đủ trường, đủ lớp" để tiến tới không cần tổ chức thi vào lớp 10, ngoại trừ các trường chuyên hoặc trường có chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tính từ buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 15/6 đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 15 văn bản.

Trong đó, 3 văn bản đã được ban hành gồm: Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ về việc tiếp tục hiệu lực của một số nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ từ ngày 1/1/2026; Quyết định 1096/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thuộc Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và rà soát các tiêu chuẩn, định mức giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và triển khai Kế hoạch đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; ban hành và triển khai Kế hoạch đánh giá toàn diện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; rà soát, sắp xếp, đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Về tiến độ thi công xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, hiện có 76 trường giai đoạn 1 đạt và vượt tiến độ; 6 trường nguy cơ cao và 3 trường nguy cơ rất cao chậm tiến độ. Bộ đã đôn đốc các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, có kế hoạch bù tiến độ, hoàn thành các công trình.

Về định hướng tuyển sinh vào lớp 10, theo Bộ trưởng, mục tiêu dài hạn là thực hiện "đủ trường, đủ lớp" để tiến tới không cần tổ chức thi vào lớp 10, chuyển sang hình thức xét tuyển, ngoại trừ các trường chuyên hoặc trường có chất lượng cao. Bộ sẽ làm việc với từng địa phương để có lộ trình cụ thể.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp; xây dựng đề án đào tạo lại, tái đào tạo và đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho lực lượng lao động trước bối cảnh thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, các cơ quan và các địa phương trong việc tích cực, chủ động chuẩn bị cho năm học 2026-2027 và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn các địa phương có điều kiện chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ ngành giáo dục, trong đó có hỗ trợ sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, đồ dùng học tập, góp phần cụ thể hóa quan điểm sự nghiệp giáo dục không phải là câu chuyện của riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo, công an và y tế để phòng, chống hiệu quả, triệt tiêu ma túy học đường, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế trong trường học,...

Trên cơ sở đó, hướng dẫn địa phương triển khai ngay trong năm học mới.Phó Thủ tướng yêu cầu chú trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, đảm bảo sự công bằng, minh bạch; nhanh chóng rà soát chương trình, nội dung môn học nhằm tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển hiện nay.

Nhấn mạnh yêu cầu về việc khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phải rà soát lại cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, tuyển sinh, thi đua khen thưởng để có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực, không để lặp lại những vụ việc đáng tiếc.

Liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng giao yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn; nghiên cứu chương trình cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các cơ sở hàng đầu trên thế giới với cơ chế sử dụng đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo; khẩn trương tham mưu, báo cáo về tiến độ và đề xuất liên quan đến việc xây trường liên cấp nội trú ở các xã biên giới.