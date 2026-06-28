Căn cứ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên nhiêm nhiệm

Bà Bùi Thị Như Quỳnh (Hà Nội) là Giáo viên THCS hạng II, đang giảng dạy văn hóa cấp THCS và làm việc ở phòng khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục. Bà Quỳnh hỏi, có quy định nào về giảm định mức tiết dạy với trường hợp như bà không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định tại Thông tư này, định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần đối với giáo viên THCS là 19 tiết.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định việc giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên được giao kiêm nhiệm một số nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường và một số vị trí việc làm khác theo quy định.

Theo thông tin cung cấp, bà Bùi Thị Như Quỳnh là giáo viên giảng dạy văn hóa cấp THCS, đồng thời được phân công thực hiện nhiệm vụ khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, thông tin chưa làm rõ hình thức bố trí, phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể cũng như căn cứ giao nhiệm vụ của đơn vị sử dụng. Do đó, chưa có đủ cơ sở để xác định bà có thuộc đối tượng được giảm định mức tiết dạy theo quy định của Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT hay không.