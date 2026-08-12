Căn cứ giao kế hoạch đầu tư công cho doanh nghiệp nhà nước

Ông Nguyễn Đình Huy hỏi, UBND cấp tỉnh có được phép giao kế hoạch đầu tư công cho doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý hay không? Doanh nghiệp nhà nước địa phương có được làm chủ đầu tư các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về việc giao kế hoạch đầu tư công cho doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, tại khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15) quy định:

"Bộ, cơ quan trung ương và địa phương" là cơ quan, tổ chức được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công, trong đó bao gồm: "doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công bằng văn bản".

Theo khoản 10 Điều 18 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm i khoản 5 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15): "Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C được giao nhiệm vụ đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ".

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật về đầu tư công hiện hành đã quy định về việc doanh nghiệp nhà nước (bao gồm doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý) được giao thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công và được giao kế hoạch đầu tư công với điều kiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công bằng văn bản; đối với trường hợp giao doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc doanh nghiệp nhà nước địa phương làm chủ đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc giao chủ đầu tư dự án được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các pháp luật chuyên ngành khác, do đó, trên cơ sở tính chất của dự án, đề nghị ông liên hệ với Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành để được giải đáp. Trường hợp dự án có cấu phần xây dựng thì thực hiện việc xác định chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật xây dựng.