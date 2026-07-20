Căn cứ quản lý, sử dụng nguồn thu từ quản lý chợ

Bà Lê Giao đang công tác tại Ban Quản lý dự án xã, là đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 2, trực thuộc UBND xã. Từ tháng 7/2026, đơn vị của bà Giao tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý chợ do sáp nhập Ban Quản lý chợ vào Ban Quản lý dự án.

Đối với hoạt động này, đơn vị có phát sinh nguồn thu từ việc cho thuê mặt bằng kinh doanh (ki-ốt, sạp và các vị trí kinh doanh khác).

Mặc dù Điều 23 và khoản 6 Điều 32 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP đã có quy định về nguồn thu và nội dung chi từ hoạt động quản lý, khai thác chợ, nhưng đến nay chưa có thông tư mới của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về cơ chế hạch toán, quyết toán.

Mặt khác, Thông tư số 67/2003/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 02/2003/NĐ-CP (văn bản đã hết hiệu lực) vẫn chưa có quyết định bãi bỏ chính thức, gây khó khăn cho đơn vị trong việc áp dụng quy định pháp lý.

Bà Giao hỏi, trong thời gian chờ thông tư mới, đơn vị có được tiếp tục áp dụng Thông tư số 67/2003/TT-BTC không? Nếu không, việc quản lý thu, chi, trích lập quỹ và hạch toán quyết toán phải thực hiện theo quy định nào để bảo đảm đúng pháp luật?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Cà Mau có ý kiến như sau:

Ngày 05/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024, thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.

Tại khoản 2 Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025) quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành văn bản đó hết hiệu lực, trừ trường hợp được công bố tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ, được ban hành căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.

Do Nghị định số 02/2003/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 60/2024/NĐ-CP nên Thông tư số 67/2003/TT-BTC đồng thời hết hiệu lực thi hành. Ban Quản lý dự án không tiếp tục áp dụng Thông tư số 67/2003/TT-BTC mà thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành đang có hiệu lực.

Trường hợp Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập được UBND cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý, khai thác chợ thì việc quản lý, sử dụng nguồn thu, nội dung chi, mức chi, hạch toán và quyết toán từ hoạt động quản lý, khai thác chợ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị Ban Quản lý dự án báo cáo cơ quan đã giao nhiệm vụ quản lý, khai thác chợ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn theo quy định.