Căn cứ quy hoạch nào để chuyển mục đích sử dụng đất?

Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quy hoạch, cơ quan, người có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào loại quy hoạch theo thứ tự hệ thống quy hoạch, trường hợp các quy hoạch có mâu thuẫn thì căn cứ tình hình thực tế của địa phương, người có thẩm quyền quyết định quy hoạch được sử dụng.

Ông Trần Xuân Khánh (Huế) có thửa đất trồng cây lâu năm đã được cấp Giấy chứng nhận.

Theo Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Vang, vị trí thửa đất của ông Khánh được thể hiện là đất nông nghiệp/đất trồng cây lâu năm.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, thành phố Huế, quy hoạch đến năm 2045, khu vực thửa đất của ông thuộc khu dân cư/đất ở theo quy hoạch chung thị trấn.

Ông Khánh hỏi, đất của ông có được xem xét cho chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hay không?

Cơ quan địa phương có được từ chối hồ sơ chỉ với lý do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đang thể hiện là đất nông nghiệp, trong khi quy hoạch chung thị trấn đã được phê duyệt sau đó thể hiện khu vực này là đất ở/khu dân cư không?

Khi có sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 và quy hoạch chung thị trấn năm 2025, thì hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được căn cứ theo quy hoạch nào?

Thửa đất không thuộc trường hợp đang có thông báo thu hồi đất, không tranh chấp, không thuộc dự án tái định cư hoặc dự án khác đang triển khai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai quy định:

"5. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Tại các khoản 7, 8 và 9 Điều 6 Luật Quy hoạch quy định về nguyên tắc xác định quy hoạch phải điều chỉnh và quy hoạch được thực hiện khi có mâu thuẫn giữa các quy hoạch như sau:

"7. Trường hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết ngành có nội dung mâu thuẫn với nhau thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết ngành có nội dung mâu thuẫn với nhau trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này, cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết ngành chủ trì, phối hợp cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh xem xét, thống nhất quy hoạch phải điều chỉnh và quy hoạch được thực hiện; nếu cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết ngành và cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh không đạt được sự thống nhất, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định quy hoạch phải điều chỉnh và quy hoạch được thực hiện;

b) Trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, quy hoạch khảo cổ mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, quy hoạch khảo cổ phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch tỉnh.

8. Trường hợp quy hoạch đô thị và nông thôn mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì quy hoạch đô thị và nông thôn phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch tỉnh.

9. Việc xử lý trong trường hợp quy hoạch đô thị và nông thôn mâu thuẫn với nhau thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn".

Tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai quy định:

"b) Không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026 - 2030) của các thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính cấp xã".

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh quy định:

"2. Cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai".

Ngày 30/6/2026, Chủ tịch UBND TP. Huế đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TP. Huế, quy hoạch đến năm 2045.

Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quy hoạch, cơ quan, người có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào loại quy hoạch theo thứ tự hệ thống quy hoạch, trường hợp các quy hoạch có mâu thuẫn thì căn cứ tình hình thực tế của địa phương, người có thẩm quyền quyết định quy hoạch được sử dụng theo quy định của pháp luật về quy hoạch.