Căn cứ tuyển dụng viên chức

Ông Nguyễn Vũ (Gia Lai) được Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (đơn vị sự nghiệp công lập) ký hợp đồng vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ (không thông qua tuyển dụng) từ ngày 01/4/2010. Ngày 01/01/2012 ông được cấp có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng không xác định thời hạn, từ đó đến nay vẫn làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị.

Sau sáp nhập đơn vị của ông Vũ đổi tên. Ông Vũ hỏi, trường hợp của ông có thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 4 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định:

"Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập, yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, quỹ tiền lương và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao".

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định tại Nghị định nêu trên để biết và liên hệ với cơ quan nơi có nhu cầu tuyển dụng viên chức để được hướng dẫn.