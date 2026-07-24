Theo phản ánh của bà Nguyễn Thùy Linh, chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi được phân định rõ theo từng bậc học và địa bàn.

Cụ thể, mức 35%: Áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên... ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Mức 50%: Áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Về việc xác định địa bàn, theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC: "Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Ủy ban Dân tộc".

Vừa qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/01/2026 về công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 (trong đó có danh mục thôn, xã miền núi).

Bà Linh hỏi, cơ sở giáo dục có được áp dụng danh mục địa bàn miền núi theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG nêu trên để làm căn cứ tính mức hưởng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 mục II Thông tưliên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

"… Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Ủy ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ".

Việc xác định thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay được quy định tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/01/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ) về công bố danh sách thôn xã vùng đồng bào dân tộc và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, đề nghị bà nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/01/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan.