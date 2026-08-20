Căn cứ xác định đối tượng bị xử phạt khi xả thải trái phép

Bà Trà My (Quảng Ninh) cho công ty X thuê xưởng làm dự án nhưng giấy phép đăng ký môi trường đứng tên bà My. Hiện tại, công ty X xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.

Bà My hỏi, nếu cơ quan chức năng xử phạt thì sẽ xử phạt người đứng tên trên giấy phép đăng ký hay công ty xả thải?

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính (quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP).

Do đó, đối với trường hợp cơ sở được cho thuê để tổ chức, cá nhân khác trực tiếp quản lý, vận hành và phát sinh hoạt động xả thải, cơ quan có thẩm quyền cần căn cứ hồ sơ môi trường, hành vi vi phạm cụ thể của cơ sở và các tài liệu, chứng cứ có liên quan để xác định tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm làm căn cứ xử phạt theo quy định của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định mà có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với giấy phép môi trường đã được cấp hoặc đăng ký môi trường của thì tổ chức, cá nhân đó bị xem xét xử lý đối với hành vi vi phạm tương ứng tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.