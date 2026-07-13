Căn cứ xác định loại đất để thực hiện bồi thường

Gia đình ông Nguyễn Phi Hà (Quảng Trị) được UBND xã cấp đất trang trại kết hợp rừng sản xuất từ năm 2021. Gia đình sản xuất ổn định trên mảnh đất từ đó đến nay.

Hiện nay, UBND xã ra thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu công nghiệp. Theo nội dung trích đo chỉnh lý địa chính là đất rừng sản xuất, do đó, đơn vị giải phóng mặt bằng lập phương án đền bù là đất rừng sản xuất.

Ông Hà hỏi, việc xác định loại đất để đền bù là đất rừng sản xuất như vậy có đúng không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 thì loại đất bồi thường được xác định theo loại đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Do nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể nên đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn.