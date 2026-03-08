Căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính diện tích tăng thêm

Cơ quan thuế thực hiện tính nghĩa vụ tài chính (tính thuế) đối với đất đai dựa vào thông tin phiếu chuyển và hồ sơ do UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chuyển sang.

Năm 2003, gia đình bà Lê Thị Trang (Hà Nội) mua 120 m² đất từ UBND xã (có phiếu thu tiền và trích lục bản đồ). Quá trình xây dựng nhà ở, do sai sót đo đạc nên diện tích thực tế tăng thêm 9,2 m² so với giấy tờ.

Tháng 10/2025, gia đình bà nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu và đã được xác nhận hợp lệ (bao gồm văn bản xác nhận của các hộ giáp ranh về việc 9,2 m² đất dôi dư sử dụng ổn định, không tranh chấp).

Bà Trang hỏi, phần diện tích 9,2 m² tăng thêm có bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hay không? Tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này được tính theo phương pháp nào, có được hưởng ưu đãi nộp 60% hay phải nộp 100%? Giá đất căn cứ tính tiền sử dụng đất áp dụng theo Bảng giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ (năm 2025) hay Bảng giá đất mới (năm 2026)?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 135 Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

Căn cứ Điều 24 Nghị định số101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận;

Căn cứ Nghị định số103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

Cơ quan thuế thực hiện tính nghĩa vụ tài chính (tính thuế) đối với đất đai dựa vào thông tin phiếu chuyển và hồ sơ do UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chuyển sang.

Do vậy đề nghị bà liên hệ UBND xã Mê Linh, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Mê Linh để được giải đáp.