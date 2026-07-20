Bà Nguyễn Thị Thu Ngân phản ánh, khi xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục để làm căn cứ cho nhu cầu thăng hạng tuyển dụng và hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP thì địa phương đã áp dụng theo các chùm Thông tư quy định của Bộ và quyết định phân bổ biên chế tại địa phương.

Bà Ngân hỏi, khi xây dựng đề án cần căn cứ theo vị trí việc làm và số lượng quy định tại các Thông tư hay căn cứ theo số lượng biên chế được giao để xây dựng?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 31/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo (có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2026. Ngày 26/6/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Thu Ngân căn cứ quy định nêu trên để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng vị trí việc làm đối với viên chức tại các cơ sở giáo dục. Trường hợp có thắc mắc đề nghị bà liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan quản lý viên chức để được giải đáp.