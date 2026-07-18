Căn cứ xếp ngạch công chức

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm.

Trước ngày 1/4/2026, ông Việt Đức công tác tại Viện kiểm sát với chức danh Kiểm sát viên sơ cấp. Sau đó, ông xin chuyển công tác, được đơn vị mới tiếp nhận, phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm giữ ngạch Chuyên viên (đơn vị mới không có vị trí việc làm giữ ngạch Kiểm sát viên sơ cấp).

Ông Đức có bằng cấp chuyên môn phù hợp, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên. Ông Đức hỏi, ông có được làm thủ tục xét chuyển ngạch từ Kiểm sát viên sơ cấp sang Chuyên viên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức quy định:

"Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm".

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên, trường hợp có vướng mắc, đề nghị ông trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được giải đáp.