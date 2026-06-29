Đời sống Cần đẩy nhanh thi công tuyến đường Thủ Khoa Huân Tuyến đường trọng điểm Thủ Khoa Huân kết nối du lịch ven biển Đông Nam tỉnh đang được nhà thầu thực hiện đồng bộ nâng cấp thảm bê tông nhựa nền đường, tạo mỹ quan đô thị, tránh ngập nước mùa mưa.

Thi công hạ tầng vỉa hè đường Thủ Khoa Huân

Nhiều người dân sinh sống hai bên tuyến đường huyết mạch này cho hay, đường Thủ Khoa Huân đã được nhà thầu tập trung nâng cấp thảm bê tông nhựa một lớp hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông qua lại. Tuy nhiên, việc thi công nâng cấp hai bên vỉa hè đồng bộ với nền đường kéo dài 6 tháng nay, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của đông đảo người dân sinh sống hai bên đường.

Cách đây chưa lâu, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Thủy của Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Ân, khu phố 7 phản ánh: “Việc đơn vị thi công hạ tầng vỉa hè kéo dài đã khiến không ít bà con có nhà ở đây bị ảnh hưởng bụi bặm, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đã có 2 người lớn tuổi bị té xuống cống đang thi công ở vỉa hè, người nhà phát hiện đưa lên kịp, chỉ xây xước nhẹ. Hệ thống cáp quang chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị, không bảo đảm an toàn cho những hộ gia đình sinh sống hai bên đường”.

Đại diện Điện lực Phan Thiết cùng dự họp cho hay, ngành điện đã sửa chữa lưới, bảo đảm cấp điện liên tục cho người dân hai bên tuyến đường Thủ Khoa Huân trong quá trình thi công công trình. Hiện chỉ còn hệ thống cáp quang các nhà mạng “ngổn ngang” trên các trụ điện, các đơn vị chức năng cần chỉnh sửa gọn gàng.

Thi công vỉa hè đường Thủ Khoa Huân đoạn qua khu phố 7, phường Phú Thủy

Trong diễn biến liên quan, thời gian gần đây, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị của UBND phường Phú Thủy. Đoạn đường từ cầu Ké đến đường Ngô Thì Nhậm đã được thảm bê tông nhựa hoàn chỉnh lớp hai, tráng xi măng hai bên vỉa hè.

Đại diện Xí nghiệp Diệp Nguyên đang thi công tuyến đường Thủ Khoa Huân cho biết: “Đơn vị đã tập trung nhân vật lực thi công hệ thống hai bên vỉa hè, lắp đặt các hố ga, cống thoát nước, kết hợp tráng xi măng vỉa hè hai bên tuyến, bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Chỉ còn đoạn vỉa hè vài trăm mét giáp đường Tôn Đức Thắng sẽ hoàn tất cuối tháng 6 này. Đơn vị cũng đang xúc tiến mua gạch vỉa hè để lát gạch hai bên tuyến cho đồng bộ. Cùng với đó, việc thảm bê tông nhựa lớp 2 phần đường còn lại sẽ hoàn chỉnh cuối tháng 7 tới”.

Còn với hệ thống cáp quang ngầm hai bên vỉa hè sẽ tiến hành sao cho đồng bộ?”, chúng tôi hỏi thăm. Vị đại diện đơn vị thi công cho biết: “Các hố ngầm lắp đặt hệ thống cáp quang, đường dây điện đã được đơn vị thi công lắp đặt sẵn, tạo thuận tiện cho các chủ đầu tư đường dây thi công hệ thống ngầm, đồng bộ dự án thời gian tới”.

Được biết, dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân chiều dài hơn 2.200 m, điểm đầu giao đường Tôn Đức Thắng, điểm cuối giáp cầu Ké. Quy mô mặt cắt ngang đầu tư đồng bộ với lòng đường rộng 12 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4 m, nền đường rộng 20 m. Vỉa hè lát gạch, bó vỉa bằng đá granite. Dự án tính toán phương án hạ ngầm đường dây điện trung thế 22 kV, hệ thống cáp quang thời gian đến. Tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng. Dự án đang được đơn vị thi công hoàn thành nâng cấp nền đường, hai bên vỉa hè, tránh ngập nước mùa mưa, tạo thuận tiện cho các phương tiện lưu thông của người dân, du khách.