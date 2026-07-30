Giáo dục - Đào tạo Cần hoàn thành, nghiệm thu các trường học biên giới trước năm học mới Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong triển khai xây dựng các trường nội trú khu vực biên giới, khi tiến độ thực hiện các công trình còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ

Tối 30/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương về tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở 2 xã Quảng Trực và Thuận An.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với chủ đầu tư, đơn vị thi công, các địa phương nơi có dự án.

Đại diện các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham dự cuộc họp

Báo cáo tại buổi làm việc, chủ đầu tư cho biết, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực đã hoàn thành khoảng 67% khối lượng. Hiện có khoảng 460 công nhân đang thi công tại công trường.

Để bảo đảm trước ngày 30/8 tổ chức nghiệm thu công trình, chủ đầu tư đang triển khai các giải pháp để huy động nhân công có tay nghề làm việc.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2026

Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đã đạt 80% khối lượng, riêng phần thân đã hoàn thành 100% khối lượng. Hiện có khoảng 330 nhân công thi công tại công trường. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành, nghiệm thu công trình trước ngày 30/8/2026.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng. Dự án triển khai xây dựng trên diện tích gần 5 ha, tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực từ tháng 11/2025. Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, có tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng.

Giải trình về sự chậm trễ trong tiến độ đối với công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn cho là do thiếu nhân công tay nghề cao.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ các công trình tại điểm cầu trực tuyến

"Hiện nay, ngoài đội ngũ nhân công do quân đội tăng cường, các công trường đang rất thiếu nhân công có tay nghề. Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị thi công tìm cách linh động trong thuê nhân công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng", Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 Hà Sỹ Sơn cho biết.

Liên quan đến công tác tuyển sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên thông tin, đơn vị đã chuẩn bị xong công tác tuyển sinh, phương án tuyển chọn giáo viên. Việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trước khai giảng cũng đã và đang được thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên báo cáo công tác tuyển sinh giáo viên và kiện toàn Ban Giám hiệu các nhà trường nội trú

"Công tác chuẩn bị mua sắm trang, thiết bị trường học, sách giáo khoa được ngành giáo dục đẩy nhanh, bảo đảm phục vụ học sinh trước khi khai giảng. Các lĩnh vực như y tế, bếp ăn cho học sinh cũng đang được gấp rút triển khai", bà Liên cho biết.

Đối với các địa phương, việc hỗ trợ chỗ ở, ăn uống cho lực lượng nhân công tăng cường tại các công trình đang được triển khai quyết liệt. Công tác kiện toàn Ban Giám hiệu nhà trường, tuyển sinh học sinh, giáo viên, nội trú... cũng được các địa phương phối hợp gấp rút thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương, sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, bàn giao các công trình trước năm học mới

Tại cuộc họp, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, sở, ngành, địa phương thực hiện theo sơ đồ Gantt trong tất cả các nhiệm vụ. Trong đó, các đơn vị nêu rõ mốc thời gian và cam kết hoàn thành, bảo đảm công trình hoàn thiện trước ngày khai giảng.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, về đầu tư xây dựng, các đơn vị thi công bằng mọi cách huy động thêm nhân công từ các nguồn, đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu cấp bách hiện nay.

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/8, đưa vào nghiệm thu trước ngày 28/8. Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực phải hoàn thành trước ngày 25/8, đưa vào nghiệm thu trước ngày 31/8.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tất cả điều kiện về cơ sở vật chất cho các trường học trước khi bước vào năm học mới

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tiến độ thi công một số dự án còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là những công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, phục vụ trực tiếp sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành, bàn giao công trình trước ngày 30/8 để kịp đưa vào phục vụ năm học mới.

“ Các đơn vị thi công phải sàng lọc, tận dụng tối đa lực lượng nhân công lành nghề tại chỗ. Đối với lực lượng do Bộ Quốc phòng tăng cường, các đơn vị sắp xếp chỗ lưu trú, sinh hoạt để vào làm việc ngay. Các địa phương phát huy tất cả mối quan hệ huy động đội ngũ công nhân lành nghề tại các địa bàn khác để hỗ trợ cho 2 công trình này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, song song với huy động nhân công, nhà thầu cần tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư, chính quyền địa phương thường xuyên giám sát công trình, theo dõi, nắm bắt tiến độ từng giờ, từng ngày. Tất cả phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất trong điều kiện tốt nhất phục vụ công tác học tập, giảng dạy cho các em.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyển sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

Cùng với tiến độ xây dựng, các nhiệm vụ về hậu cần, hoạt động nội trú của học sinh, giáo viên phải bảo đảm trong phạm vi tốt nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo kiện toàn ngay Ban Giám hiệu các nhà trường để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thời gian từ nay đến năm học mới không còn nhiều, cần thiết, ngành giáo dục biệt phái, tăng cường đội ngũ giáo viên ở các đơn vị trường học khác hỗ trợ thêm cho các trường nội trú này.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội huy động đoàn viên dọn dẹp môi trường, vệ sinh khuôn viên các trường học. Từ việc trồng cây xanh đến trang trí hoa viên phải chỉn chu, để từng bước xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không khí hân hoan bước vào năm học mới.