Kinh tế Cần phối hợp để giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công nâng cấp tuyến đường 28B Đó là kiến nghị của Sở Xây dựng, sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 28B. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 68 km với tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian thi công dự án từ tháng 4/2024 - tháng 12/2025 (20 tháng). Đến nay, đã thi công được 15 tháng, khối lượng đạt khoảng 436 tỷ đồng/1.083 tỷ đồng (đạt khoảng 40%). Trong khi đó, thời gian thi công chỉ còn 5 tháng, vì vậy đánh giá tổng thể tiến độ thi công của dự án chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

Lu đường đoạn xã Phan Huy. Ảnh: Nguyễn Nghĩa



Cụ thể, hiện nay, một số đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị chưa triển khai thi công với chiều dài khoảng 12 km. Công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện, đến nay, địa phương đã có quyết định thu hồi và vận động bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là 61,7 km/68 km, còn 6,3 km chưa bàn giao, gồm: đoạn từ quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc là 3,922 km và đoạn từ nút giao cao tốc đến quốc lộ 20 là 2,378 km.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, cùng với các xã trên tuyến và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo chính quyền địa phương mới trong thời gian đến chủ động tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng để sớm triển khai thi công và sớm hoàn thiện công tác bồi thường theo quy định. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương quyết liệt hoàn thành hạng mục công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 8/2025, tháo gỡ các điểm nghẽn thi công.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án 5 thực hiện các nội dung sau: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng tham gia kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho phần khối lượng còn lại phù hợp, đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 12/2025. Chỉ đạo các nhà thầu thi công phải bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng trên công trường, nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình thi công...