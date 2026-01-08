Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch 2.150 ha tại 29 vị trí và đẩy mạnh đấu thầu khu đô thị mới Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 2.150 ha tại 12 phường xã, đồng thời đẩy mạnh đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho nhiều khu đô thị quy mô lớn.

UBND thành phố Cần Thơ liên tiếp ban hành các quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, công khai lấy ý kiến phân khu tại các phường trung tâm và bổ sung hàng trăm hécta đất vào danh mục đấu thầu dự án khu đô thị mới. Động thái này nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, mở rộng quỹ đất hỗn hợp và chuẩn bị hạ tầng cho các dự án trọng điểm tại cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung trên diện tích 2.150 ha

Theo Quyết định số 3330/QĐ-UBND ban hành ngày 7/7/2026, UBND thành phố Cần Thơ đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng quy mô điều chỉnh khoảng 2.150 ha, trải rộng trên địa bàn 12 phường và xã bao gồm: Cái Khế, Tân An, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Ô Môn, Phước Thới, Thới Lai và Trường Thành.

Trọng tâm của quyết định là chuyển đổi nhiều khu vực từ đất trung tâm thương mại – tài chính – dịch vụ, đất văn hóa – thể dục thể thao, đất ở xây dựng mới, đất cây xanh hoặc đất nông nghiệp sang đất phát triển hỗn hợp (gồm đơn vị ở và dịch vụ công cộng đô thị). Đồng thời, quy hoạch bổ sung đất dành cho hạ tầng kỹ thuật, y tế cấp vùng/thành phố và an ninh.

Các phương án điều chỉnh vẫn giữ nguyên hệ thống sông ngòi, kênh rạch và mạng lưới giao thông chính, đảm bảo không làm thay đổi tính chất và định hướng phát triển đô thị sinh thái sông nước. Chi tiết về tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất (FAR) tại các khu đất hỗn hợp sẽ được xác định cụ thể ở cấp quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Lấy ý kiến quy hoạch phân khu 1/5.000 tại phường Cái Răng

Ngày 11/7/2026, UBND phường Cái Răng tổ chức hội nghị công bố nội dung điều chỉnh và lấy ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000. Trong đó, hai vị trí trọng điểm thuộc Quyết định 3330 được đưa ra thảo luận gồm: vị trí 02 (khoảng 93,77 ha tại phường Cái Răng và phường Hưng Phú) và vị trí 17 (khoảng 131,54 ha tại phường Hưng Phú và phường Cái Răng), đều được định hướng chuyển sang đất phát triển hỗn hợp.

Ngoài ra, chính quyền địa phương ghi nhận ý kiến cho 8 vị trí đề xuất điều chỉnh phân khu khác. Đáng chú ý là đề xuất tăng chiều cao tối đa lên 30 tầng (bổ sung 3 tầng hầm) cho khu hỗn hợp giáp vòng xoay Trần Hoàng Na và đường 2/9, dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng với quy mô khoảng 3.000 căn hộ, cùng khu chung cư New Center Point thiết kế trên 40 tầng.

Các khu vực trọng điểm trong định hướng phát triển

Bên cạnh phường Cái Răng và phường Hưng Phú – nơi đóng vai trò cửa ngõ phía Nam, các khu vực khác cũng ghi nhận sự thay đổi lớn về chỉ tiêu quy hoạch. Phường Phước Thới và khu vực Ô Môn xuất hiện nhiều điểm chuyển đổi sang đất hỗn hợp cùng hai dự án khu đô thị mới Ô Môn 1 và Ô Môn 2.

Các địa bàn như phường Long Tuyền, phường Cái Khế, phường Bình Thủy và phường Thới An Đông đều có các điểm điều chỉnh diện tích từ vài chục đến hơn 280 ha. Ở khu vực ngoại thành, xã Châu Thành và xã Phú Hữu gắn liền với các quy hoạch khu công nghiệp và đô thị du lịch nghỉ dưỡng; xã Nhơn Ái ghi nhận quy hoạch Khu đô thị mới sinh thái Giàn Gừa; phường Phú Lợi có dự án khu đô thị mới đang triển khai thủ tục mời đầu tư.

Tăng cường danh mục đấu thầu và dự án trọng điểm

Song song với việc điều chỉnh quy hoạch, HĐND thành phố Cần Thơ đã thông qua danh mục đợt 3 gồm 5 khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất với tổng diện tích hơn 360 ha. Trong đó, nhóm đất đô thị chiếm gần 295 ha, bao gồm:

Khu đô thị mới sinh thái Giàn Gừa (69,26 ha tại xã Nhơn Ái)

Khu đô thị mới Ô Môn 1 (155,72 ha tại phường Phước Thới)

Khu đô thị mới Ô Môn 2 (69,55 ha tại phường Phước Thới)

Cuối tháng 7/2026, thành phố công bố thông báo tìm nhà đầu tư cho Khu đô thị mới Phường 4 – Khu 02 có diện tích khoảng 45,24 ha tại phường Phú Lợi. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.295 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 7.480 người, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế với lộ trình khoảng 170 ngày.

Cùng với đó, Tổ công tác số 5 của thành phố tiếp tục đôn đốc tiến độ 5 dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn: Khu công nghiệp Sông Hậu 2 (380 ha), Khu công nghiệp Đông Phú 2 (234 ha), Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong (2.945 ha, đã duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000), Khu đô thị mới 927C và dự án cầu đường Nguyễn Chí Thanh.

Tác động tới thị trường bất động sản

Các điều chỉnh quy hoạch đồng loạt và việc mở rộng danh mục đấu thầu giúp gia tăng quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại và các khu đô thị tích hợp. Việc công khai thông tin phân khu và áp dụng đấu thầu quốc tế góp phần gia tăng tính minh bạch cho thị trường bất động sản Cần Thơ.

Thị trường tại các khu vực như phường Cái Răng, Hưng Phú, Phước Thới, Ô Môn và Long Tuyền dự kiến thu hút dòng vốn đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội và các khu phức hợp hỗn hợp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Cần Thơ thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, giữ vai trò trung tâm dịch vụ, logistics và công nghiệp của toàn vùng.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh kỹ tính pháp lý trước khi thực hiện giao dịch.