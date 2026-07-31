Cần Thơ duyệt dự án đường Vành đai phía Tây hơn 10.600 tỷ đồng nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 80 HĐND TP Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư dự án Vành đai phía Tây dài 16,7 km với tổng vốn hơn 10.638 tỷ đồng, kết nối liên vùng qua 4 phường xã.

Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai phía Tây (đoạn nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80) với tổng mức đầu tư hơn 10.638 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 16,7 km, đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng của địa phương.

Quy mô kỹ thuật và hướng tuyến dự án Vành đai phía Tây

Tuyến đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ đoạn nối từ Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế 60 km/h. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 91 tại lý trình Km31+00 thuộc phường Thới Long, điểm cuối giao với Quốc lộ 80 tại lý trình Km61+100 thuộc xã Vĩnh Trinh.

Tuyến đường đi qua địa bàn 4 phường xã gồm phường Thới Long, xã Trung Hưng, xã Trung Nhứt và xã Vĩnh Trinh. Hướng tuyến được triển khai theo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xuất phát từ điểm đầu, tuyến đi chếch hướng Đông Bắc, cắt qua kênh Thơm Rơm, khu vực phía Nam chùa Giác Huệ, gần Trường THCS Trung Thạnh, giao cắt với đường tỉnh 921, đi qua phía Bắc Giáo Hòa Tự, Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và chạy song song tuyến đường 47 trước khi kết nối vào Quốc lộ 80.

Về quy mô mặt cắt ngang, dự án có chiều rộng nền đường từ 74m đến 80m. Trong đó, đoạn từ Km0 đến Km13+200 có nền đường rộng 80m (bao gồm 33m đường hai bên, 41m đất dự trữ ở giữa và 6m đất dự trữ hai bên). Đoạn từ khoảng Km13+200 đến cuối tuyến (khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh) rộng 74m, gồm phần xe chạy chính 30m, đường bên 22m, dải phân cách và vỉa hè.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng hoàn thiện nút giao CT.02 với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cùng các nút giao với Quốc lộ 91 và các tuyến đường tỉnh hiện hữu hoặc đang quy hoạch. Các công trình cầu, cống trên tuyến cũng được đầu tư đồng bộ với quy mô mặt cắt ngang.

Nguồn vốn đầu tư và tiến độ triển khai giai đoạn 2026-2031

Đây là dự án nhóm A với tổng vốn đầu tư khoảng 10.638 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn được phân bổ theo từng giai đoạn cụ thể. Trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách địa phương đã bố trí 750 triệu đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2026-2030, dự án dự kiến bố trí hơn 9.680 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 9.000 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 680 tỷ đồng. Giai đoạn 2031-2035 sẽ tiếp tục bố trí thêm 957 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Để thuận lợi cho quá trình quản lý và thi công, dự án được phân chia thành hai dự án thành phần:

Dự án thành phần 1: Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng chi phí khoảng 3.322 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo toàn bộ quy mô quy hoạch.

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng chi phí khoảng 3.322 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo toàn bộ quy mô quy hoạch. Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường với tổng vốn khoảng 7.316 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2031, với thời gian thi công không quá 6 năm kể từ thời điểm được bố trí vốn.

Động lực kết nối liên vùng và phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long

Bên cạnh việc hoàn thiện tuyến vành đai phía Tây từ điểm giao đường Nam Sông Hậu tại cảng Cái Cui đến Quốc lộ 80, dự án còn đóng vai trò là trục giao thông đối ngoại quan trọng. Tuyến đường giúp liên thông các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 61C, Quốc lộ 91, các tuyến đường cao tốc, hệ thống cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đáng chú ý, công trình hoàn thành sẽ tạo hạ tầng kết nối trực tiếp cho cụm công nghiệp, đô thị và logistics tại khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh. Điều này mở ra không gian phát triển mới cho tiểu vùng sinh thái, tối ưu hóa khả năng vận chuyển hàng hóa đa phương thức giữa TP Cần Thơ, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ triển khai dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh chính thức từ cơ quan thẩm quyền.