Cần Thơ triệt phá đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 04/7/2026, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này hoạt động thông qua hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Đồng loạt khám xét 8 địa điểm tại thành phố Cần Thơ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào rạng sáng ngày 28/6, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 08 địa điểm trên địa bàn thành phố. Đây là kết quả của quá trình theo dõi, xác lập chuyên án nhằm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc công nghệ cao.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng đã triệu tập làm việc với 26 đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh khai thác và kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm pháp bao gồm: 45 điện thoại di động, máy tính bảng (iPad), các loại máy tính cùng nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Quy mô giao dịch vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã thiết lập một hệ thống chân rết tinh vi để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua không gian mạng nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cơ quan Công an xác định, từ khi bắt đầu tổ chức hoạt động cho đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây này đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Việc triệt phá thành công đường dây này là một chiến công lớn của Công an thành phố Cần Thơ trong công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc, đặc biệt là trong bối cảnh các loại tội phạm này có xu hướng sử dụng công nghệ cao để hoạt động xuyên suốt và kín kẽ.

Tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan chức năng đang tiếp tục phân loại, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng có liên quan khác trong đường dây để xử lý triệt để theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.